Para ficar com um pé na Primeira Divisão, Fortaleza recebe a Ponte Preta

Nesta sexta-feira (26), o Fortaleza recebe a Ponte Preta na Arena Castelão às 20h30. O Tricolor faz as contas para garantir o acesso e está na liderança praticamente o campeonato inteiro. Já a Ponte vem de boa sequência de vitórias no comando do treinador Gilson Kleina e ainda sonha em terminar o campeonato no G-4.

Tricolor faz as contas para selar acesso

Após 32 rodadas, o Leão está no topo da classificação. Com 60 pontos ganhos, a comissão técnica coloca mais três vitórias nos seis jogos que restam para garantir o acesso e promete ir para cima do time de Campinas.



Na formação, o técnico Rogério Ceni tem apenas um desfalque. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meia Marlon é a baixa do time. Com isso, Romarinho vai ganhar mais uma chance entre os titulares.

Ponte vem com otimismo

O clima pelo lado da Macaca é de total otimismo. Se antes da chegada de Gilson Kleina a Ponte estava fadada a apenas permanecer na Série B, agora o panorama é diferente. Com 46 pontos, o time paulista pode encerrar a rodada há três do sonhado G-4.



A Macaca também tem desfalques para o jogo. O principal problema é no setor do meio-campo, já que Lucas Mineiro, suspenso e João Vitor, lesionado não entram em campo. A expectativa é que Nathan e Paulinho entrem na time.