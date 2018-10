Com Maracanã castigado, Flamengo recebe Palmeiras em "final antecipada" do Brasileirão

Partida válida pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro, disputada no Maracanã (RJ).

O campeonato por pontos corridos não possui uma final específica, porém separa jogos semelhantes a decisões em seu decorrer. Uma dessas ocasiões se encaixa em Flamengo e Palmeiras, a ser realizado neste sábado (27), às 19h, no Maracanã. Com quatro pontos de distância do líder paulista, o Rubro-Negro carioca é apontado como o principal concorrente do Alviverde à briga pelo título do Brasileirão.

Essa expectativa se dá principalmente após o tropeço do Internacional contra o Vasco, fora de casa, nos minutos finais, deixando o Colorado com os mesmos quatro pontos de distância do líder, porém, sem a oportunidade de diminuir num confronto direto, como o Flamengo.

Para uma partida tão aguardada, esperava-se, então, uma boa cerimônia para receber as equipes. No entanto, a tradição terá de ficar de lado. O duelo não pôde ser marcado para o tradicional domingo, às 16h, por conta das eleições no Brasil.

Além disso, o palco da partida não contará com o conhecido, reverenciado e perfeito gramado do Maracanã, já que esse aparenta fortes danos após sediar show de Roger Waters, na última quarta-feira. Sendo assim, más condições do campo devem prejudicar o espetáculo seguinte, num dos principais jogos do país na temporada.

Flamengo conta com trunfo no Maracanã para diminuir vantagem do líder

Se a condição não é das melhores no gramado, as arquibancadas do Maracanã se encontram com a melhor expectativa possível. A carga total de 65.562 ingressos, entre eles, destinados a torcedores comuns, cortesia e gratuidade, foi esgotada a três dias do confronto.

A massiva presença nas arquibancadas é resultado do bom momento da equipe de Dorival Jr. no comando. Em quatro jogos como treinador do Flamengo, apenas um empate e três vitórias com muita autoridade, sem sofrer gols e com 10 gols marcados.

Ainda sem Diego Alves, barrado da equipe após episódio de indisciplina após não aceitar reserva de César contra o Paraná, o goleiro titular da equipe segue sendo o xodó de 26 anos. O outro Diego, camisa 10 do elenco, deve seguir fora dos 11 iniciais, novamente dando lugar a Arão.

Sem desfalques, a expectativa é que o Flamengo siga com a mesma equipe, porém, atenta para a sequência do campeonato. Na véspera de um confronto diante do São Paulo, o Rubro-Negro possui quase um time de jogadores pendurados, entre eles, quatro titulares: Éverton Ribeiro, Pará, Vitinho e W. Arão. Geuvânio, Marlos, Piris da Motta, Rodinei e Diego Alves (não relacionado) completam a lista.

Palmeiras busca separar tropeço na Libertadores para encaminhar título brasileiro

A semana não é das melhores no Palmeiras. A derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors complicou a situação da equipe na semifinal da Libertadores da América. Agora, o Alviverde busca virar a página em outra competição com boas chances de título no ano: o Campeonato Brasileiro.

Para isso, o Palmeiras enfrenta um rival que possui um bom repertório jogando contra, e com polêmicas de sobra nos últimos anos. Uma delas se deu nesta semana, com farpas trocadas entre dirigentes dos clubes, Alexandre Mattos e Bandeira de Mello, sobre favorecimentos para ambas equipes.

O diretor de futebol palmeirense criticou as suspensões dos jogadores alviverdes (Mayke, Bruno Henrique, Lucas Lima e Deyverson), sendo rebatido com lista de erros contra o Rubro-Negro. O garantido nessa situação é a dor de cabeça passada para Felipão para definir os jogadores substitutos para o confronto.

Entre as dúvidas, a principal se dá na lateral-direita. Com Mayke suspenso e Marcos Rocha lesionado, o Palmeiras não possui jogadores na posição. Outro nome possível para entrada seria o de Jean, que faz a função, mas também está lesionado. Sendo assim, Felipão deve optar por Thiago Santos para iniciar a partida, improvisado.

Nas vagas restantes, Guerra deve entrar no lugar de Lucas Lima, deixando Moisés na vaga de Bruno Henrique. Na vaga de Deyverson, entra Borja.

Visando a partida de volta da semifinal contra o Boca, na próxima quarta-feira (31), Felipão deve fazer mais ajustes na equipe referentes à partida desta semana. A dupla de zaga Dracena-Antônio Carlos retorna para o Brasileirão, assim como Victor Luís. No ataque, Hyoran ganha chance no lugar de Willian, enquanto Dudu e Weverton são mantidos.