Dorival se diz 'realista' após empate, mas mantém esperança de título para Flamengo

Mesmo lutando até o final, o Flamengo não conseguiu a tão sonhado vitória contra o Palmeiras, empatando em 1 a 1 com o rival direto na luta pelo título do Brasileiro. Na noite deste sábado (27), diante de um Maracanã lotado, o Rubro-Negro saiu atrás do placar, quando Dudu ainda no início da segunda etapa, balançou as redes para o time paulista. Na reta final, o Fla conseguiu igualar o placar com um gol do colombiano Marlos Moreno, que não balançava as redes há mais de 2 anos.

Aos 37, Paquetá ainda desperdiçou uma chance claríssima, mandando a bola por cima do gol defendido por Weverton, e perdendo a chance de diminuir a diferença na tabela para apenas um ponto.

Após a partida, o treinador Dorival Júnior analisou o resultado e o desempenho de sua equipe. “Nós temos que ser realistas, uma rodada a menos, sem o confronto direto, natural... Mas estamos totalmente focados, acreditamos no nosso caminho. Temos que fazer nossa parte e depois olhar o que acontecer com os adversários. Os jogadores estão acreditando, foi uma equipe guerreira, lutou e foi reconhecida pela arquibancada”, comentou o treinador rubro-negro.

Dorival também falou sobre a chance desperdiçada por Paquetá, e fez questão de defender o atleta. “O Paquetá tem potencial para chegar na área. Ele teve a bola do jogo. Infelizmente pegou mal. Mas quantos jogos ele já decidiu? Situação de momento. Não acontece só com ele. Acontece com grandes jogadores”, avaliou.

O técnico ainda falou sobre o gol marcado por Dudu, negando uma possível falha de marcação no jogador palmeirense. “A equipe não estava desarrumada. Foi uma jogada de felicidade do Dudu, craque, tem capacidades que o diferenciam e foi muito feliz na jogada. A equipe estava organizada. O Palmeiras foi cirúrgico no único contra-ataque que nos demos”, concluiu.

Com o resultado, o Flamengo segue quatro pontos atrás do líder Palmeiras, e volta a campo no domingo (4), onde fora de casa enfrenta o São Paulo, no Morumbi. Enquanto isso, os paulistas voltam suas atenções para o jogo de quarta (01), na Libertadores, tentando reverter o 2 a 0 sofrido para o Boca Juniors na Argentina.