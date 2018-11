Luan confia em reação do Atlético-MG no Brasileiro: "Focar e vencer"

Luan está confiante para o jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do líder isolado Palmeiras, para o atacante independente da boa fase do seu adversário deste domingo, o Atlético-MG tem condições de fazer um grande jogo e sair com a vitória e poder reagir nessa etapa final do campeonato.

“No dia a dia, estamos trabalhando forte, buscando. Temos que mudar essa energia, que a gente chega lá na frente e a bola bate na trave, não entra, e, ao contrário, quando o adversário vem, a bola desvia e é gol. É mudar essa energia, começar isso no domingo para buscar nosso objetivo de ir para a Libertadores. É isso que nos resta. Não importa se é o Palmeiras que vem aqui, que é o líder, a gente tem que focar e vencer de qualquer jeito”, afirmou.

O atacante ressalta a importância da vitória nesta rodada como se fosse mais uma grande oportunidade para o Atlético mostrar sua capacidade e conseguir uma vaga na Libertadores.

“É um jogo muito difícil, contra uma equipe que não pede há 17 jogos no Brasileiro, e a gente tem sorte contra o Palmeiras, joga bem contra eles. Agora, é focar no trabalho para, quando chegar domingo, vencer o Palmeiras. Essa é a motivação maior, vencer o líder e conseguir os três pontos porque Santos, que é nosso concorrente direto, vai jogar em casa, então, a gente precisa vencer” concluiu.