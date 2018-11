Adilson Batista não é mais técnico do América-MG

Terminou a passagem de Adilson Batista no comando do América-MG. O treinador não resistiu à sequência de maus resultados da equipe na Série A. Neste sábado, o Coelho foi derrotado por 1 a 0 pelo lanterna e já rebaixado Paraná, que entrou em campo com um time formado por garotos.

A oficialização da demissão foi feita pelo presidente do clube, Marcos Salum, que informou que ainda não tem nenhum nome em mente para substituir Adilson Batista.

"Quero comunicar a todos, com muita tristeza, pela derrota e pela perda do nosso treinador, o desligamento do Adilson. Tivemos uma conversa rápida no vestiário", afirmou o cartola.

O resultado custou o cargo do comandante, que foi demitido pela diretoria. O auxiliar Cyro Leães também deixa o Coelhi. O tropeço diante do adversário fez o América-MG seguir na zona de rebaixamento do campeonato. O time ocupa a 18ª colocação com 34 pontos e pode perder mais uma posição, caso a Chapecoense some ao menos um ponto diante do Santos, fora de casa. A derrota para o Paraná, em casa, fez o time completar dez jogos sem vitória na competição.