Cássio revela pedido de desculpas da arbitragem após gol ignorado do Corinthians no clássico 

Este domingo (10) poderia ter sido muito melhor para o Corinthians e seus torcedores não fossem as grandes polêmicas envolvendo a arbitragem na partida em Itaquera. O clássico contra o São Paul terminou empatado por 1 a 1 com direito a gol não marcado em um cabeçada de Danilo e um pênalti reclamado pelos alvinegros, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro​.

Após a partida, na zona mista, o goleiro Cássio​ relevou o pedido de desculpas feito por Leonardo Sigazi Zanon, auxiliar de linha, que não viu a bola de Danilo passar por completo sobre a linha da meta defendida por Jean.

"Foi árbitro de trás, disse que não tinha visto o lance, se desculpou. Foi um erro bem grande, não estou para julgar. Sempre fui defensor do correto. Não queria que minha equipe fosse prejudicada nem as adversárias, mas está tendo um monte de erro contra a gente, erros decisivos e importantes", afirmou o goleiro.

De acordo com o goleiro a conversa ocorreu no segundo tempo e que não guarda raiva do auxiliar. ​"Conversamos coisa rápida, foi no meio do jogo. Foi o adicional que estava ali atrás. Estava concentrado no jogo. A bola entrou bastante, depois teve o pênalti, mas temos que continuar trabalhando. Deixar para a diretoria. Temos que tomar cuidado com o que falamos, porque você expressar sua opinião às vezes pode gerar uma punição".

"Ele falou que não tinha visto, foi no meio do segundo tempo, o adicional que errou veio conversar comigo, pediu desculpa. Somos seres humanos, vamos seguir em frente, não podemos guardar raiva. Acho que tem acontecido erros. No outro jogo não era ele, era outro árbitro e aconteceu erro também. É difícil, a gente sempre fica falando em melhorar, mas vai acabar o ano e continua a mesma coisa. Faz alguns anos que estamos batendo nessa tecla. Hoje foi um erro grande contra o Corinthians, mas muitas equipes estão reclamando. Continua a mesma coisa, falamos tanto em melhorar o futebol, a arbitragem é muito importante", encerrou sobre o assunto.

Cássio aproveitou para elogiar o bom desempenho da equipe no Majestoso, mas relevou a frustração por não ter garantido os três pontos. "A gente vinha sendo cobrado pelo desempenho, mas acho que o Corinthians foi superior o jogo todo e não conseguimos o resultado por conta desses erros de arbitragem, foi um pouco frustrante. Temos que continuar trabalhando, saímos satisfeitos com o desempenho da equipe, dá confiança para as próximas cinco decisões que ainda temos", concluiu.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira (14) para enfrentar o algoz da final da Copa do Brasil, Cruzeiro, no Mineirão, às 21h45 (de Brasilia). Com o empate o Timão chega aos 40 pontos e estaciona na 12ª colocação.