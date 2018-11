Com casa cheia, Fortaleza pega juventude para Juventude para receber taça

Após confirmar o título do Campeonato Brasileiro Série B e o acesso para a Série A, o Fortaleza enfrenta, nesta quinta-feira (15) o Juventude, às 18h15 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 37ª rodada da competição. Em clima de festividade pela excelente campanha na competição, o Leão receberá a taça no confronto.

Leão quer casa cheia para comemorar título

Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para o duelo diante do time gaúcho e os dirigentes do Fortaleza têm a expectativa de estádio lotado com alta renda. Dentro de campo, o técnico Rogério Ceni deverá manter a onzena que derrotou o Avaí na última rodada, uma vez que pode contar com força máxima.

Juventude vem já rebaixado

Por sua vez, o Juventude, que já está matematicamente rebaixado para a Série C, quer aproveitar os dois últimos jogos do campeonato para encerrar com dignidade sua participação. O técnico Luiz Carlos Winck terá desfalques para encarar o campeão.

Suspenso, o zagueiro Rafael Bonfim fica de fora da partida. Além disso, os defensores Fred e Micael, lesionados, desfalcam a equipe da Serra. Recuperado de uma cirurgia no joelho, Vinícius foi relacionado e será opção no sistema defensivo. Também estão entregues ao departamento médico os jogadores Pará, Tony, Bertotto e Elias.