Embaixo de chuva, Brasil de Pelotas empata com Guarani no Bento Freitas

INCIDENCIAS : Partida válida pela Série B do campeonato brasileiro.

O Brasil de Pelotas empatou com o Guarani por 1 a 1, na tarde deste sábado (17), no Bento Freitas, em partida válida pela penúltima rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Diego Miranda abriu o placar para o Xavante aos 16 minutos da primeira etapa. Logo em seguida, Longuine marcou para o Bugre.

Na primeira etapa, as duas equipes foram para cima no Bento Freitas, mesmo com o gramado prejudicado pela chuva. O Guarani com mais posse de bola e troca de passes, mas assustou menos o Xavante. Aos 16 minutos da primeira etapa, Diego Miranda marcou de falta, e abriu o placar para o Brasil. Mas logo em seguida, Longuine empatou para o Guarani. Os gaúchos obrigaram duas defesas de Agenor.

Na etapa final, o ritmo das equipes continuaram acelerados, mas a chuva e o gramado pesado prejudicou o espetáculo. O Guarani criou poucas oportunidades e viu o Brasil ser mais perigoso. No entanto, Michel desperdiçou a melhor chance do jogo, quase dentro do gol, e o jogo terminou 1 a 1.

O empate deixou o Guarani com 51 pontos, na nona colocação. Logo atrás vem o Brasil, com 47 pontos, na 11ª posição.

Na última rodada da Série B, o Brasil enfrentará o Goiás, fora de casa, enquanto o Guarani encara o Londrina no Brinco de Ouro. Ambas as partidas ocorrem no próximo sábado (24), às 17h (horário de Brasília).