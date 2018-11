Ainda sonhando com o título brasileiro, Flamengo recebe o Grêmio

Na noite desta quarta-feira (21) o Maracanã recebe o jogo entre Flamengo e Grêmio pela 36° rodada do Brasileirão. Com os dois times matematicamente garantidos na Libertadores do ano que vem, o confronto teria tudo para ser tranquilo, porém, no lado rubro negro, a esperança de título ainda existe.

O Rubro Negro

Para o Flamengo a vitória é essencial para manter o sonho vivo, mas além de se preocupar com o seu jogo, a equipe carioca terá de secar bastante o Palmeiras que estará jogando contra o América-MG no mesmo horário, podendo até levar o caneco hoje. A missão é difícil, mas o clima na Gávea é de esperança. Em entrevista coletiva o goleiro César reconheceu as dificuldades, mas reforçou que nada está perdido.

“Não perdemos a esperança. Acreditamos sempre que podemos alcançar o título. Mas independente do Palmeiras, serão três jogos importantíssimos e precisamos fazer o nosso melhor. Vencer e aguardar. Nossa tabela é difícil, mas é possível alcançar os 9 pontos” - disse Cesar.

O Flamengo tem o desfalque do atacante Henrique Dourado, que devido à uma infecção na pele da face, está internado. No lugar do atacante, Uribe é o substituto. Além de Dourado, Lucas Paquetá é mais um desfalque, já que o meia foi expulso na última partida da equipe.

No lado azul

O Grêmio vem ao Rio de Janeiro com a missão de manter a boa campanha no campeonato. Em caso de vitória, o tricolor pode ficar a um ponto do mesmo Flamengo, além de igualar a pontuação do seu grande rival, Internacional.

Vale lembrar que as duas equipes já se enfrentaram no ano não só pelo Brasileiro, mas também pela Copa do Brasil. No confronto, o rubro negro se deu melhor e acabou eliminando a equipe gaúcha. O atacante Everton relembrou este confronto, reconheceu as dificuldades, mas também deixou claro que a equipe está pronta para reencontrar o Flamengo no Maracanã.

"A gente encontrou dificuldades, creio mesmo, na Copa do Brasil aqui em casa. Acabamos bobeando nos minutos finais e perdemos o jogo aqui (na verdade, foi empate em 1 a 1). Estudamos (o Flamengo), o professor vem passando para a gente estar bem preparado, fazer uma excelente partida e conseguir essa vitória" - comentou Everton.

O técnico Renato Gaúcho conta com alguns desfalques na equipe, como o caso de Marcelo Grohe, Paulo Miranda e Luan, machucados, além do zagueiro Kanemann. Porém, o comandante conta também com a volta do volante Maicon e também de Leonardo.

Panorama

Além do confronto da Copa do Brasil, o retrospecto do confronto é favorável para a equipe gaúcha. Nos últimos três confrontos contra o rubro negro na Série A, o Grêmio saiu vitorioso.

A expectativa da diretoria do Flamengo é de bom público, sendo a última parcial divulgada com mais de 28 mil ingressos vendidos. O jogo está marcado para quarta-feira (21) às 21h45 no Maracanã.