Em despedida morna, Coritiba bate Fortaleza pela última rodada da Série B

O Coritiba carimbou a faixa de campeão do Fortaleza na noite desta sexta-feira (23) com uma vitória por 1 a 0 no Estádio Couto Pereira. A partida encerrou a participação dos times no Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto o time paranaense fez uma campanha abaixo de suas pretensões terminando no meio da tabela, a equipe cearense carimbou o acesso à Série A com um inédito título nacional.

Apenas cumprindo tabela e escalando times alternativos, Coritiba e Fortaleza fizeram um primeiro tempo equilibrado, sem muitas chances claras. A primeira boa oportunidade veio do time cearense. Após cobrança de falta, Leonan cruzou na cabeça de Diego Jussani, que cabeceou por cima da meta. A resposta do Coritiba também foi na bola parada. Kady arriscou o chute para defesa de Gabriel Félix. Após o susto, o jogo caiu de produção, os times pouco arriscavam e apenas administraram. Com poucas oportunidades, o placar zerado traduziu bem os 45 minutos iniciais.

Na etapa complementar, o Fortaleza começou um pouco melhor e chegou com perigo em um arremate de Éderson, defendido por Rafael. E foi só. O time cearense começou a tocar a bola e deixar o tempo passar. Com o objetivo conquistado, começou a ver Coritiba crescer na partida.

Aos 24 minutos, Vitor Carvalho recebeu na área e cabeceou. Gabriel fez um milagre, mas a bola acabou voltando para Alex Alves, que perdeu grande oportunidade. O gol, no entanto, saiu aos 40. Alecsandro apareceu sozinho e testou firme para marcar o único gol do duelo.