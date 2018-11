Buscando as pazes com a vitória, Internacional e Fluminense se enfrentam no Beira Rio

Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo (25), às 19h, no Beira Rio, vivendo momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. Em 3º com 65 pontos, o Internacional vem de duas derrotas seguidas, já não tem chances de títulos, mas almeja confirmar a vaga na libertadores em casa , onde sempre é forte. Já o Tricolor está vivendo um momento caótico, são seis rodadas sem vencer e sem fazer gol. Ocupando a 13º posição com 42 pontos, o Fluminense precisa de um empate pra se garantir matematicamente na série A.

O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno do Brasileirão. Pela 18º rodada, o Fluminense perdeu para o Internacional, no Maracanã, por 3 a 0, com dois gols de Nico López, e um de Jonatan Álves.

Internacional e Fluminense já se enfrentam em 80 oportunidades ao longo de suas histórias, com 25 vitórias do Fluzão, 26 empates e 29 triunfos Colorados. Além disso, o Tricolor balançou as redes 95 vezes, já o Internacional marcou 99 gols.

Heber Roberto Lopes apitará o confronto entre Internacional e Fluminense. Ele terá como assistentes Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro. O trio é de Santa Catarina.

Jonatan Álves será o substituto de Damião

Devido uma lesão muscular na coxa esquerda, Damião está fora da partida. Contudo, Jonatan Álves ficará com a vaga do artilheiro.

O atacante Jonatan Álves prega respeito com o Fluminense, que não marca gol há mais de um mês, para que o Inter saia com os três pontos neste domingo (25).

“Temos que ganhar o jogo. O Fluminense tem jogadores de qualidade e não quer perder, mas temos que fazer nosso trabalho. Precisamos estar concentrados os 90 minutos para buscar ganhar.”

Assim, a provável escalação do Internacional deve ser: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Camilo (Patrick); Jonatan Alvez.

Júlio César e Gum não viajam para Porto Alegre

O técnico Marcelo Oliveira poderá contar com Júlio e Gum neste Domingo (25). O goleiro sente dores no ombro esquerdo, já o Gum foi substituído no segundo tempo no jogo contra o Bahia.

Rodolfo segue no gol. Sem Gum, a tendência é que o Flu jogue com dois zagueiros. Richard volta ao time. Sornoza deve ser poupado para a partida decisiva pela Sul-americana, quarta-feira (28).

O técnico Marcelo Oliveira afirmou que o Fluminense lutará contra o rebaixamento.

“Vai ser assim até o final, infelizmente, para todos nós e para o torcedor. Por mais que estejamos lutando e trocando peças, dá a impressão que a falta de um ou outro jogador quase sempre é muito importante. Nossas dificuldades trazem problemas e causa desconcentração que o adversário aproveita.”

A provável escalação do Fluminense será: Rodolfo, Léo, Paulo Ricardo, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Fernando Neto, Jadson e Sornoza (Junior Dutra); Luciano e Everaldo.