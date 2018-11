Fred confirma que fica no Cruzeiro e ressalta que ainda tem dois anos de contrato

O atacante Fred garante que não sai do clube no próximo ano e pretende cumprir seu contrato com o Cruzeiro, que são mais duas temporadas. Vale ressaltar que agora em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro, sairá o resultado sobre a multa de Fred imposta pelo Atlético-MG no CNRD.

“Fico aqui, tenho mais dois anos de contrato aqui. Estou muito focado aqui no Cruzeiro e esperançoso de voltar arrebentando,” garantiu.

A lesão foi um trauma para camisa 9, o jogador que sofreu um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito ainda em março, foi obrigado a ficar afastado por quase sete meses, marcando o jogador, mas já recuperado, voltou aos gramados e marcou quatro gols na temporada em 15 jogos realizados. O atacante comemora sua volta e afirma que está preparado neste retorno.

“Muscularmente, há muito tempo, não tenho sentido mais nada. Mas a lesão foi um trauma, foi assim, quase que um acidente, mas Deus sabe das coisas. Se não for para me honrar, ele (Deus) não teria me tirado, não teria feito eu vir para o Cruzeiro”, afirmou.