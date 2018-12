Fluminense e América-MG se enfrentam buscando evitar o rebaixamento no Brasileirão

Ainda numa crise que perdura desde o começo do mês de Novembro, o Fluminense recebe o América-MG no Maracanã precisando apenas de um empate para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2018. As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela.

Após oito jogos sem vencer e sem marcar gols, o tricolor jogará pressionado, mas terá o apoio do seu torcedor, que já garantiu mais de 15 mil ingressos para a partida.

Já o América-MG precisa vencer o Fluminense e torcer para um tropeço da Chapecoense ou do Vasco para se garantir na primeira divisão. Em 18 rodadas, a equipe venceu apenas duas partidas como visitante.

Fluminense em busca de respiro

Após a eliminação para o Atlético-PR na semifinal da Copa Sul-Americana, mais o jejum de vitórias e gols, o Fluminense teve os últimos treinos bastante conturbados e com pressão interna e externa. Torcedores invadiram o CT e cobraram atletas, além da demissão de Marcelo Oliveira, que será substituído na partida pelo interino Fábio Moreno.

Precisando apenas de si, o Fluminense não passa confiança ao torcedor, que vê o rebaixamento com um percentual bem maior que os próprios matemáticos palpitam ao clube. Numa eventual vitória e com tropeços de Ceará ou Corinthians, o tricolor garante uma vaga na Copa Sul-Americana, exatamente na última vaga destinada a competição, assim como no Brasileiro 2017.

Fábio Moreno mudou algumas peças em comparação ao time que entrou em campo contra o Atlético-PR na última quarta-feira: Marlon substituirá Ayrton Lucas, Airton ganha a vaga de Sornoza e Kayke herda a vaga de Everaldo, com o time mudando o esquema do 3-5-2 para o 4-3-3.

Gilberto, Ibañez e Pedro desfalcam por lesão e o lateral Léo está suspenso.

Rafael Moura é a esperança do Coelho para evitar queda e rebaixar ex-clube

Após vencer o Bahia na última rodada, o América chega a rodada decisiva do campeonato brasileiro com chances de permanecer, mas não será fácil. Além de precisar vencer, vai precisar do revés de rivais na briga pela degola para continuar na Série A em 2009.

Contando com histórico favorável, o técnico Givanildo Oliveira busca no passado motivar os atletas para a jornada final. Givanildo treinou o América-MG em outras oportunidades e já salvou a equipe da queda, além de conquistar acessos pelo clube em outrora.

Apesar dos desfalques de Ruy e Aylon, além da não confirmação de Messias na zaga, Rafael Moura conhece bem o Fluminense e pode ser o trunfo para o time permanecer na Série A. O atacante teve sua produtividade aumentada nas últimas rodadas, após a chegada de Givanildo e ele correspondeu com gol e assistência. Para o Coelho permanecer, a “lei do ex” precisa estar mais letal do que nunca.

Último confronto

Em uma partida fraca tecnicamente e com poucas chances de gols, América-MG e Fluminense empataram na Arena Independência por 0 x 0 na rodada 19 do primeiro turno.