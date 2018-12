Kashiwa Reysol não exerce compra, e Nathan Ribeiro deseja ficar no Flu em 2019

Com Gum e Digão podendo deixar o elenco, o Fluminense terá um reforço à disposição para a próxima temporada. O zagueiro Nathan Ribeiro, que estava emprestado ao Kashiwa Reysol (JAP), não teve sua cláusula de compra exercida, e retornará ao Tricolor em 2019.

O zagueiro chegou ao Fluminense em maio e deixou boas impressões na torcida, indicado pelo então diretor esportivo de futebol, Paulo Autuori, disputou apenas cinco partidas, e foi emprestado.

Nathan Foi emprestado ao clube japonês em junho deste ano, por empréstimo de seis meses com opção de compra no final do contrato, opção que não foi exercida pelo Kashiwa, que foi rebaixado para a segunda divisão no campeonato local.

Contudo, a permanência do zagueiro no Fluminense depende de alguns ajustes. O jogador tentará negociar um reajuste no salário, e também depende da vontade do clube em continuar com o atleta.

Nathan Ribeiro disse em entrevista que deseja ficar no Fluminense em 2019.

“Para 2019, minhas expectativas são boas. Inicialmente minha vontade é voltar ao Fluminense, me apresentar, e ver o que vai acontecer. Tenho um carinho grande pelo clube e minha ideia é ficar no Flu.”