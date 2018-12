Fora dos planos, Denílson deve ser mais um a deixar o Atlético-MG

A contratação do ex-diretor de futebol Alexandre Gallo, Denílson, chegou ao Atlético-MG em meados de junho para ser uma opção reserva para o titular absoluto Ricardo Oliveira. Para 2019, o atacante não faz parte dos planos do técnico Levir Culpi e deverá ser emprestado, conforme apurou o portal GloboEsporte.com

No primeiro semestre no Vitória-BA, Denílson fez 11 gols em 28 jogos e pelo Atlético a partir do segundo semestre, ele disputou apenas oito jogos, sendo um como titular e não marcou nenhum gol. Com contrato até 2023, a diretoria alvinegra deve usá-lo como moeda de troca nesta janela de transferência.

Frederico Moraes, empresário do atacante, ainda não foi procurado pela direção do clube, mas sabe que o jogador não está nos planos de Levir Culpi e está atento às propostas para um novo destino a Denílson.

"Ainda não conversei com o Atlético sobre isso. A gente acabou de levar (o Denilson) para o Atlético, com cinco anos de contrato. Entendemos que ele foi muito pouco utilizado, não da maneira que a gente achava ideal. Temos algumas sondagens da Ásia, nada concreto ainda, o mercado ainda não aqueceu totalmente para o lado de lá. E também temos sondagens aqui do Brasil, mas não é nossa prioridade", disse o empresário ao GloboEsporte.com

Atualmente, o Alvinegro conta com apenas três centroavantes no elenco: o experiente Ricardo Oliveira, de 38 anos, Denílson de 23 anos e o jovem Alerrandro, de 18 anos. Este último, inclusive, ganhou chances com o treinador nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e deve ser mais utilizado por Levir Culpi na temporada 2019.

Em sua última entrevista coletiva, Levir deixou claro que o elenco terá grandes mudanças. Até agora, há apenas especulações de zagueiros - posição carente no clube -, mas tudo indica que novos atacantes devem chegar à Cidade do Galo em 2019.