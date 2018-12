América-MG repatria atacante Marcelo Toscano

O atacante Marcelo Toscano, de 33 anos, destaque do América-MG na Série B 2015, está de volta ao clube mineiro. O acerto foi oficializado pelo Coelho nesta sexta-feira (14) e vale até dezembro de 2020. A apresentação será durante a pré-temporada. Os atletas do elenco voltam a treinar no dia 3 de janeiro.

O jogador atuou as três últimas temporadas no futebol asiático. Em 2016, ele jogou 58 partidas pelo Jeju United, da Coreia do Sul, e marcou 20 gols, além de contribuir com 17 assistências.

Em 2017 e 2018, Toscano jogou pelo Omiya Ardija, do Japão, e anotou apenas um gol em 33 partidas nas duas temporadas. O jogador estava livre no mercado desde o fim de contrato com o clube japonês.

Ficha técnica

Nome completo: Marcelo Aparecido Toscano

Data de nascimento: 12/5/1985

Naturalidade: Areado (MG)

Altura: 1,84 m

Clubes: Paulista-SP (2006 a 2009), Lausanne-Sport (SUI) (2009), Paraná Clube-PR (2009 a 2010), Vitória de Guimarães (POR) (2010 a 2013), Figueirense-SC (2013), Comercial-SP (2014), Vila Nova-GO (2014), Cuiabá-MT (2014), Mirassol-SP (2015), América-MG (2015), Jeju United (COR) (2016 a 2017), Omiya Ardija (JAP) (2017 a 2018).