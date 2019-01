Cruzeiro aciona Flamengo por aliciamento de Arrascaeta

O Cruzeiro tomou uma atitude sobre a sondagem do Flamengo pelo Arrascaeta. A equipe mineira que não gostou nenhum pouco da maneira que o rubro-negro carioca seduziu o meia uruguaio com uma oferta salarial de R$ 1,5 milhão para o jogador, que recebe cerca de R$ 550 mil na equipe Celeste. De acordo com o programa Redação SporTV, o time estrelado notificou os cariocas na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Fifa por aliciamento.

O clube segue os trâmites legais para defender seus direitos, ou seja, primeiro faz uma notificação para, em seguida, entrar com uma ação direta na Fifa contra o clube carioca.

A novela entre Arrascaeta, Cruzeiro e Flamengo começou a surgir no dia 3 de janeiro, quando o jogador teve uma conversa com seu empresário, Daniel Fonseca, e o vice de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, na Toca da Raposa, para discutir sobre a proposta do time carioca. Após a reunião, o empresário impediu o meia de se reapresentar a Raposa, a direção então não gostou nenhum pouco da postura.

Desde esse acontecimento, o jogador não voltou ao CT e recebeu multa de 40% do seu salário, sendo que esse valor pode aumentar caso ele compareça as atividades com o restante do elenco. Arrascaeta teria deixado Belo Horizonte rumo ao Uruguai, pois foi visto no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 5 de janeiro.