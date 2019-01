Novos na área: Cruzeiro apresenta Jadson e Luis Orejuela

O Cruzeiro apresentou seus novos contratados para a temporada 2019. O volante Jadson, vindo do Fluminense, e o lateral-direito Luis Orejuela vestiram as camisas estreladas que foram entregues pelo presidente Wagner Pires de Sá.

O mandatário comentou sobre a chegada dos novos reforços e desejou sorte aos atletas.

“Primeiro, queríamos manter o time vencedor, depois, trazer atletas da base para completar. E para continuar vencedor tem de ter gente para fazer rodízio, pois o nosso calendário é estressante. Na década de 1960, foi mantendo o time que conseguimos títulos importantes. Também buscamos atletas que possam substituir alguns jogadores, para evitar que a nossa performance caia. Assim buscamos atletas vencedores, no Fluminense o Jádson, que teve atuação excelente, e no futebol internacional buscamos o Orejuela. São dois reforços que passam a fazer parte desta grande família que é o Cruzeiro Esporte Clube”, declarou.

Já por dentro das atividades na Toca da Raposa, Jadson explicou as características em campo e revelo que este será um dos maiores desafios de sua carreira.

“O Cruzeiro é uma das maiores equipes do Brasil. E os companheiros me receberam muito bem, pude participar de todas as atividades. Eles me escolheram e pude estar melhor adaptado. Quando surgiu a possibilidade, fiquei feliz de poder vestir uma camisa como esta. É o maior desafio da minha carreira. Espero aprender muito, e junto com meus companheiros, me tornar cada vez mais competitivo. Sou um volante mais baixo que a maioria, mas sou tático, que tem na resistência um ponto alto. Espero ser usado da melhor forma pelo treinador. Estou muito empolgado para jogar a libertadores, nunca participei de uma edição da competição. Não vai faltar empenho e nem trabalho para buscar o título tão esperado pela diretoria e a torcida”, frisou.

O lateral Orejuela, que veio do Ajax, da Holanda, mostrou sua empolgação com a camisa da Raposa. Além disso, mencionou que sempre quis jogar em terras brasileiras.

“Estou muito contente de estar aqui, um clube muito grande no Brasil. Sempre quis jogar neste país, ainda mais em um clube com tantos títulos quanto o Cruzeiro. Fui à Europa aprender e retornar à América do Sul, a um grande clube, é uma motivação nova", expressou.

O colombiano também contou sobre a sua experiência na Libertadores e das suas principais características como jogador.

“Tive a oportunidade de jogar a Libertadores pelo Deportivo Cali, contra grandes equipes. Espero vir aqui doar o máximo de mim e conseguir o título. Me considero um jogador veloz, muito técnico, que gosta de ir ao ataque. E que é agressivo na marcação”, concluiu.