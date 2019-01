Em momentos opostos, CSA e Vitória abrem Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste começa nesta terça (15), e um dos confrontos que abre a competição é CSA x Vitória. O Times se enfrentam às 21h30 (horário local) e buscam inciar o campeonato com triunfo no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O time alagoano vem embalado pelo acesso à Série A e com muitos reforços para o ano de 2019; já o Leão está em busca pela queda do ano passado para a Série B e busca começar o ano melhor.

Azulão busca dar início à boa arrancada

O CSA começa oficialmente nesta terça a temporada mais importante de sua história. No ano que o Azulão vai disputar a Série A, Cabo fez um ensaio para a partida do Nordestão no último sábado. Avaliou o time no amistoso contra o Central e mantém a base que conquistou o acesso para a elite do futebol nacional.

Quatro jogadores eram titulares em 2018: Celsinho, Rafinha, Dawhan e Didira. As baixas no Azulão são o volante Jhonnatan e o lateral Joazi, entregues ao departamento médico.

Leão quer fazer jus a bom retrospecto na Copa do Nordeste

Apesar de ser o maior vencedor da competição com quatro títulos conquistados, sendo o último no já distante ano de 2010, quando venceu o ABC, o Vitória sempre apontado como favorito, este ano entra na competição como apenas mais um sem quaisquer expectativas positivas e pouco acreditado.

Para a Copa do Nordeste, a direção optou até então, por contratações modestas em numa iniciativa esquisita, decidiu entrar na maior competição regional do Brasil fazendo experimentos com um time sub-23, poupando até mesmo o treinador Marcelo Chamusca, reduzindo para a casa do quase nada as chances de conquistar os seus primeiros três pontos na competição e assim será nas próximas rodadas.

O Vitória deve entrar em campo com Caíque; Cedric, Gabriel, Bruno Bispo e Hebert, Luan Silva, Jhemerson, Luan Ferreira e Nickson e Eron.