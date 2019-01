Fortaleza bate Náutico nos Aflitos e abre Copa do Nordeste na liderança

Nem parecia que o Náutico que jogava sua estreia em casa. O Fortaleza não tomou reconhecimento do time pernambucano no Estádio dos Aflitos e venceu sem dificuldades por 3 a 1. Com o resultado, o Tricolor assume a liderança provisória do Grupo A da competição.

A supremacia tricolor começou cedo: logo aos 37 segundos de bola rolando, o estrante Júnior Santos tirou do goleiro e mandou para o fundo das redes. O Náutico bem que buscou ir para cima incentivado por sua torcida, mas sem objetividade. Aos 18, o volante Josa foi expulso e piorou ainda mais a situação do Timbu. Ainda houve algumas chances para o alvirrubro, mas sem objetividade.

Na etapa complementar, o time da casa veio atacar com mais cautela. O Fortaleza, por sua vez, esperava contra-ataques para sacramentar a vitória. Deu certo. Aos 29, após cobrança de escanteio, Júnior Santos aproveitou falha da defesa adversária e fez seu segundo gol. Aos 35, Éderson ampliou recebendo cruzamento de Edinho. O Timbu ainda diminuiu com Wallace Pernambucano aos 39.

O próximo jogo do Fortaleza no Nordestão é contra o CSA, no domingo, dia 27, às 16h (horário local) na Arena Castelão. O Náutico entra em campo antes, na terça-feira, dia 22, contra o Sergipe, às 20h30 (também local), no Batistão. Mas tem um compromisso anterior: pega o Central, sábado, às 16h, em Caruaru, na estreia do Pernambucano.