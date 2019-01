Cuéllar projeta estreia no Carioca e fala sobre reforços: "Investimento alto não significa resultado"

Na última sexta-feira (18), o volante Cuéllar concedeu uma entrevista coletiva onde pôde responder sobre pontos importantes do Flamengo tanto para domingo quanto para o restante da temporada. Quando perguntado sobre o alto investimento do clube, o colombiano tirou o peso da equipe:



"O fato de ter investido em jogadores de muita qualidade não significa que vamos chegar e ganhar tudo. A gente vai trabalhar, entrar em campo pensando nisso mas temos que ser conscientes de que investimento alto não significa resultado".



De olho na estréia do campeonato estadual neste domingo (20), o jogador evidenciou a sensação dele e da equipe para o inicio da competição, e destacou a forma como o Rubro-Negro encara o confronto:



"Estamos com vontade de começar o campeonato da melhor maneira. Pessoalmente, sinto muito nervosismo antes do jogo e isso é normal em um atleta de alto rendimento. O Flamengo te faz sentir coisas diferenciadas e não será diferente nesse jogo".



O meio-campista também foi questionado sobre sua preferência por algum esquema ou posição. O colombiano destacou que não se importa em qual local do campo jogará, desde que seja bom para o sucesso da equipe, e que sempre se doará ao máximo:



"Estou disposto a fazer o que seja bom para o time e para o Flamengo. Tudo que seja pelo bem do Flamengo será bem recebido pela gente. Independentemente do esquema eu vou sempre tentar dar o meu melhor".



O Flamengo encara o Bangu pela primeira rodada do Campeonato Carioca neste domingo (20) às 17h, no Maracanã. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida. O Rubro-Negro apresentará seus novos reforços, Gabigol e Arrascaeta, antes da partida.