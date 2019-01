América-MG recebe Villa Nova em sua primeira partida no Independência  

O América-MG enfrenta nesta quinta-feira (24), o Villa Nova, às 19h (de Brasília), no Independência. Dia no qual marca o retorno do Coelho no estádio nesta temporada. O jogo será válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Para tentar arrancar sua primeira vitória na competição, o técnico Givanildo Oliveira manterá basicamente a mesma equipe que empatou por 1 a 1 com o time do Caldense. A principal diferença é a entrada do zagueiro Messias. O defensor volta ao time para formar a dupla de zaga com Diego Jussani.

Já a equipe do Villa Nova- MG ainda mantém a dúvida do zagueiro Gabriel Lima. O jogador recebeu uma pancada no rosto na derrota de 5 a 1 contra o Tupynambás. O jogador foi deixo o campo direto para o hospital. No ataque a cara nova pode ser Diney, que já está regularizado pela CBF.

Prováveis times

América: Fernando Leal; Diego Jussani, Messias, Leandro Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo e Matheusinho; Neto Berola, Marcelo Toscano e Junior Viçosa. Técnico: Givanildo Oliveira.

Villa Nova: Georgemy; Luís Felipe, Rafael vitor, Gabriel Lima ( Roger Bernardo) e Danilo; Eurico, Ramires, Luíz Fernando e Bruno Cantanhede; Cassiano( Diney) e Elias.