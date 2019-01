Samapoli elogia Vanderlei e dá recado a novo goleiro: "Terá que trabalhar"

Depois de uma longa novela, o Santos anunciou na tarde desta quinta (24) o goleiro Everson como terceiro reforço para a temporada 2019. Com contrato de quatro anos, a chegada de um novo goleiro deu o que falar nas bandas da Vila Belmiro.

Com a chegada do técnico Jorge Sampaoli, o goleiro Vanderlei, titular incontestável nas últimas quatro temporadas, viu a posição ameaçada, já que possui um grande defeito em sua saída de bola com os pés, qualidade desejada pelo técnico Jorge Sampaoli desde a sua chegada ao Santos.

A vinda de Everson poderia, então, representar a reserva de Vanderlei no gol santista. Entretanto, após a goleada do Santos por 4 a 0 contra o São Bento fora de casa pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Sampaoli rasgou elogios a Vanderlei e rechaçou a sua importância ao elenco.

"Hoje, a prioridade é Vanderlei, que fará o seu melhor ano, um goleiro que nos dá muita segurança", disse o técnico argentino em entrevista coletiva ao final da partida.", afirmou o treinador.

Para Sampaoli, a chegada de Everson deu-se devido a saída de Vladimir, que defenderá o Avaí-SC, e a necessidade, a princípio de um goleiro reserva.

"Normal, a saída de Vladimir para outro clube nos fez buscar outro goleiro, para mim é uma competência que tem em qualquer posição, o rendimento", disse Sampaoli.

Jorge Sampaoli ainda acrescentou a importância de Vanderlei para o grupo. O goleiro foi intensamente ovacionado pela torcida nas duas últimas partidas.

"No presente, Vanderlei é muito importante para não só e para o clube, um líder no vestiário e nas partidas que jogamos foi muito bem" , disse Jorge Sampaoli.

O técnico ainda deixou um recado para o seu novo goleiro.

"Everson terá que trabalhar para alcançar um goleiro que gosto muito de ver", afirmou Sampaoli.

Everson chega ao Santos após uma longa negociação. O presidente do Ceará, clube que detinha os direitos do goleiro, chegou a declarar que só liberaria Everson para o Santos com o pagamento integral da multa rescisória, fixada em R$ 6 milhões. Contudo, o desejo de Everson em jogar no Santos fez com que o Vozão aceitasse a proposta de R$ 4 milhões do Peixe, sendo R$ 3 milhões pagos integralmente pelo Santos, R$ 400 mil abatidas em uma dívida que o Paraná tinha com o Peixe, que auxiliará no pagamento do Ceará pelo goleiro Richard, que estava no clube paranaense, e R$ 600 mil pagos pelo próprio jogador, por meio do seu procurador.