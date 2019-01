Ceará e CRB jogam neste sábado mirando sequência de bons resultados na Copa do Nordeste

O CRB recebe o Ceará pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, vindo de um empate contra o Bahia na rodada inicial o time regatiano espera que jogando no Rei Pelé possa conseguir a primeira vitória na competição. Já o Ceará que goleou o Sampaio Corrêa busca dar sequência no bom início de ano e vem com força máxima para a partida na cidade de Maceió noite de sábado.

O dos principais nomes do meio de campo do CRB, Claudinei faz sua estreia na Copa do Nordeste contra o Ceará, com problemas físicos o volante não pode jogar contra o Bahia, o atleta falou sobre suas expectativas para a jornada deste sábado.

"O Ceará tem uma equipe muito forte, de Série A, e a meta deles, sem dúvida, é tirar pontos nossos no Rei Pelé. Essa é aquela partida em que não podemos vacilar. Temos que ter muito equilíbrio e eficiência durante os noventa minutos para vencermos mais uma vez na temporada" disse Claudinei.

Foto: Gustavo Henrique/Ascom CRB

Com 5 gols marcados contra o Sampaio Corrêa o Ceará vai para a partida da 2ª rodada da Copa do Nordeste com fome de gols e títulos. Após perder para o Ferroviário na Taça dos Campeões com time todo reserva, o alvinegro trabalha para ter força máxima contra o CRB. Buscando o bicampeonato da competição regional o meia Ricardinho falou sobre os objetivos do clube para temporada e na partida deste sábado à noite.

"É sempre importante iniciar vencendo no Nordestão e fazendo gol é melhor ainda. Se Deus quiser, 2019 será um ano diferente, muito melhor e sem lesões. O Ceará tem como meta o Cearense e Copa do Nordeste e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. No Brasileiro, buscar a permanência e depois ir atrás de algo maior. Ainda estamos em preparação e seguimos buscando evolução física e tática. Temos que procurar evoluir e aproveitar os jogos para conseguirmos o ritmo ideal. Temos que ter os pés no chão, mas correr atrás do que precisamos para fazer um grande campeonato", disse o meia.

O Jogo entre CRB e Ceará pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, acontece neste sábado a noite às 18:30hs pelo horário local (19:30hs pelo horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé na cidade de Maceió.