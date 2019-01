Diniz ressalta evolução do Fluminense após nova vitória: "Continua evoluindo"

O Fluminense bateu a Portuguesa-RJ pelo placar de 3 a 1 na tarde de hoje (27), no Maracanã. Após a vitória na partida válida pela 3ª rodada do estadual, o treinador Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva onde apontou evolução da equipe e também algumas falhas



"O time continuou evoluindo em relação aos outros jogos. O que aconteceu hoje foi que pegamos um time bem treinado, gostei de ver. No ano passado, o Fluminense empatou com eles em Edson Passos. Vi esse jogo ontem. A demanda física foi igual, mas os jogadores não estavam recuperados totalmente da última partida. Cometemos alguns vacilos coletivos, isso dá para corrigir. Oferecemos chance para a Portuguesa. Creio que conseguimos corrigir com facilidade", disse o treinador.

Único criador de ofício do time, o meia Daniel fez mais uma boa partida no meio campo do Fluminense e teve uma boa avaliação do treinador, que disse não estar surpreso com a postura do atleta em campo.



"É talentoso. Já tive oportunidade de trabalhar com ele no Oeste.Desde então, teve evolução física e técnica. A gente criou vínculo bom. Estava sempre acompanhando ele. Ele entende bem a proposta de jogos e não é surpresa para mim ver o que ele está fazendo em campo", ressaltou Diniz.

Envolvido em negociação e não relacionado para a partida de hoje, o zagueiro Ibañez foi motivo de pergunta durante a entrevista. O técnico não confirmou a transferência mas falou em reforços no caso de uma possível saída do jogador.

"Para mim ainda não chegou nada confirmado. Se ele tiver de sair, sairá. Ele é importante no time e terá um futuro brilhante pela frente. Se ele sair, sim, precisamos de um outro jogador para repor o setor numericamente. Tem alguns outros que podemos adaptar", finalizou o técnico.

O próximo compromisso do Fluminense é nesta quarta-feira (30) contra o Madureira, às 21h30 no Maracanã, jogo válido pela quarta rodada do campeonato carioca. Tricolor precisa vencer para deixar bem encaminhada sua classificação para as semifinais da Taça Guanabara.