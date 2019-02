Com time reserva, Atlético-MG encara Guarani no Independência

Mesmo sem o time titular, o Atlético-MG encara neste sábado (2) o Guarani-MG, no Independência, às 19h. O jogo será valido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Levir Culpi optou por poupar os titulares para o primeiro jogo da Pré-Libertadores da América contra o Danúbio, que acontecerá na próxima terça-feira (5), em Montevidéu.

Com isso, o meia Marcos Vinicius e o atacante Maicon Bolt, que chegaram nesta temporada para reforçar o time, fazem sua estreia e entram pela primeira vez em campo. Com a intenção de se aproximar dos líderes do campeonato, América e Cruzeiro, conseguindo a vitória e com uma combinação de resultados, o Galo pode terminar a rodada na liderança.

Já o Bugre Mineiro, com apenas três pontos, tenta largar a oitava colocação e se aproximar do G-4. Com uma vitória sobre o alvinegro, a equipe do Guarani se afastaria da zona de rebaixamento.

Possíveis escalações

Atlético: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Rever e Hulk; Neto e Jair; Terans, Vinicius e Maicon Bolt; Leandrinho.

Guarani: Leandro Alcacis; Denis, Paulão, João Marcos e Magalhães; Alemão, Renato Xavier, Leomir, Paulo Morais, Douglas e Pedro Felipe. Técnico: Gian Rodrigues.