Fluminense vai a Teresina encarar o River-PI na estreia da Copa do Brasil

O Fluminense estréia hoje (05) na Copa do Brasil contra o River-PI, em Teresina. O jogo que acontece às 21h30 traz um ambiente diferente para as equipes.

Apesar do River-PI ser um time pequeno, em seu estado tem uma das maiores torcidas do estado e promete bom público para o duelo contra o tricolor no Albertão. Já o Fluminense, conta com um time bem superior que chega com a vantagem de empate para se classificar.

Chance de menos prejuízo

A Copa do Brasil é o torneio que disparadamente remunera melhor seus participantes. Para o Fluminense, a competição vale como uma boa renda ao longo de seu avanço. Pela participação nesta primeira fase, o time da casa receberá 525 mil reais, enquanto o visitante fica com uma quantia de cerca de 1 milhão de reais.

Para a zebra correr por Teresina

O River-PI é visto por todos como a zebra neste confronto contra o tricolor carioca. E para ir adiante na competição precisa obrigatoriamente da vitória. Para isso acontecer, a provável escalação da equipe de Teresina, que vem com força máxima, será: Mondragon; Tote, Cris, Audálio e Vitor Hugo; Carlos Henrique, Caio, Gustavo Henrique e Erivelton; Sharle e Eduardo.

Uma curiosidade: O técnico da equipe é Oliveira Canindé, o mesmo treinador do América-RN naquela vitória heróica e inesperada por 5 a 2 sobre o Fluminense, em pleno Maracanã, pela Copa do Brasil de 2014.

Para não dar chance a zebra

O Fluminense, amplo favorito para o duelo, vem de um bom e surpreendente início de campeonato carioca, mesmo com a derrota para o Vasco no domingo passado. O time que vem jogando um futebol envolvente comandado por Fernando Diniz deve vir a campo com: Rodolfo; Ezequiel, Matheus Ferraz, Digão e Mascarenhas; Airton, Bruno Silva e Daniel; Everaldo, Luciano e Yony Gonzalez.

O trio de arbitragem para a partida vem de Minas Gerais e conta com Emerson de Almeida Ferreira auxiliado por Celso Luiz da Silva e Alan Costa de Oliveira.

Entendendo a primeira fase

Em caso de vitória ou empate do Fluminense, o tricolor se classifica para a próxima fase enquanto o River-PI só se classifica em caso de vitória. A primeira fase disputada em jogo único se da assim pelo regulamento do RNC (Ranking Nacional de Clubes) que prevê os 40 melhores times do ranking jogando como visitante e obtendo vantagem de empate, já que esta fase é disputada em jogo único. Enquanto os 40 piores times jogam como mandantes sem obter vantagem, totalizando as 80 equipes que disputam esta fase das 91 inscritas.