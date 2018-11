Recordar é viver: Em 2007, Fluminense eliminou Atlético-PR com gol de Adriano Magrão

Nesta quarta-feira (7) o Fluminense entrará em campo para iniciar os trabalhos em busca da tão sonhada vaga para a final da Copa Sul Americana de 2018. O adversário, um velho conhecido, o Atlético Paranaense. O clube do sul vem fazendo um belo ano principalmente na Arena da Baixada, local onde será disputado a partida de ida.

Enquanto o isso, o Tricolor vem de um ano de altos e baixos, com sua crise política e também financeira, o clube carioca espera fechar o ano com chave de ouro levando pelo menos o tão sonhado título internacional que o clube ainda não possui.

No recordar é viver de hoje, nós da VAVEL Brasil traremos um confronto de mata-mata onde esses dois clubes também se enfrentaram. As partidas da Copa do Brasil de 2007, ano pelo qual o Tricolor no fim, seria campeão.

O duelo

A primeira partida foi disputada no Maracanã, um jogo tenso e brigado, com o apoio da torcida tricolor e embalado pela boa fase na competição, o Flu buscava vencer o jogo para continuar na briga. Logo aos 13 minutos do 1° tempo, o clube da casa mostrou que tava ligado. Isso porque o zagueirão Thiago Silva abriu o placar para o Tricolor em uma bela cabeçada dentro da pequena área.

No decorrer da partida, o jogo mudou de figura, o clube carioca começou a levar pressão e com isso cedeu o empate ao Atlético Paranaense que com o resultado levava uma boa vantagem para o jogo de volta que seria disputado no Paraná.

Os 90 minutos finais

Pressionado após o péssimo resultado em casa com o mesmo Atlético, o Fluminense chegava até Curitiba com muita desconfiança e sabendo que precisava do resultado. Com uma arena lotada, o Fluminense buscava o jogo e até era superior ao Furacão, porém, a efetividade do ataque tricolor era baixa.

Até que em um lance de caráter estranho, a eterna promessa Lenny conseguiu espirrar a bola com a defesa atleticana, e ela sobrou limpa para Adriano Magrão marcou o primeiro gol do Flu. Com o resultado, o Tricolor estava se classificando, e a partir daquele momento, o necessário era apenas segurar o placar.

Com emoção até o fim, o Atlético era valente e pressionava o Flu, mesmo estando com um a menos. No fim da partida, o goleiro Tricolor Fernando Henrique operou um milagre embaixo das traves depois de um chute a queima roupa de Alex Mineiro. Não tinha mais tempo, fim de papo, e o Tricolor terminou classificado.

Na próxima quarta-feira o Fluminense entra novamente em campo contra o Atlético e buscando assim mais uma vez sair superior em uma competição mata-mata contra o clube do Sul. A partida tem início previsto para as 21h45 horário de Brasília na Arena da Baixada.

Quem será o brasileiro na final da Sul Americana ?