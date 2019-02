Flamengo estreia novo módulo do CT no Ninho do Urubu

O elenco do Flamengo treinou, nessa terça-feira (6), pela primeira vez no novo módulo do CT do Ninho do Urubu. A nova área do centro de treinamento havia sido inaugurada em novembro de 2018 e só foi utilizada após os últimos reparos no sistema elétrico.

O novo módulo segue padrões europeus com grandes espaços muito confortáveis e dotados de alta tecnologia para o melhor preparo e conforto dos atletas. Além de toda a estrutura de condicionamento, o novo módulo também possui novos campos.

(Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo)

O primeiro treino do time no gramado foi marcada por uma cena muito rara em jogos oficiais. O atacante Henrique Dourado perdeu um pênalti, sua maior especialidade, durante o treinamento, colocando a bola na trave. Antes do trabalho com bola, os jogadores trabalharam na nova academia.

O custo total das novas instalações da equipe profissional custaram R$ 23 milhões. O antigo módulo, que foi usado pelos jogadores profissionais desde 2016 até o último sábado (2), será usado pelas categorias de base da equipe rubro-negra.

O Flamengo encara o Fluminense neste sábado (09) às 18h30 no Maracanã. Jogo é válido pela semifinal da Taça Guanabara e o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para avançar a final. A equipe da Gávea está invicta na competição e goleou a Cabofriense na última rodada, 4 a 0. Abel escalará força máxima para o clássico, mas pode fazer mudanças na equipe titular.