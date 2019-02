Vasco enfrenta Juazeirense pela Copa do Brasil, almejando grandes conquistas

Jogo do ano: é assim que a partida entre Vasco e Juazeirense é divulgada pelo clube baiano, que tem seus motivos para encarar o duelo com tamanha importância. O clube enxerga uma chance de receber um prêmio milionário ao ganhar do Gigante da Colina e passar de fase na Copa do Brasil.

Mas a tarefa não vai ser fácil, já que o Juazeirense não vem muito bem na temporada. O clube acumula dois pontos em três jogos do Campeonato Baiano, além de uma derrota amarga por 7 a 1 frente ao Bahia. Mesmo assim a confiança existe, o clube regularizou três reforços para a partida: o atacante Gustavo Balotelli, o zagueiro Emerson e o volante Waguinho.

Com cerca de 4 mil ingressos vendidos, o Vasco verá casa cheia para acompanhar a partida, que Roberto Carlos, presidente do Juazeirense tanto afirma que irá vencer : "É o jogo da nossa vida. Vamos vencer o Vasco e avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Nossos jogadores sabem o que essa vitória representa não só para a Juazeirense, mas para toda Juazeiro. Todos na cidade já respiram esse jogo".

Já pelo lado do Vasco, que foi recebido com grande festa por torcedores de Juazeiro, as coisas andam mais tranquilas, visto os 100% na temporada e o elenco já formado. A ambição também existe, já que Valentim em algumas coletivas colocou o seu time como candidato a campeão da Copa, nesta edição.

Visando o título, com a torcida ao seu favor e com um título de 100% de aproveitamento a ser preservado, o Vasco virá com força máxima. Apenas Rossi e Bruno César não estarão entre os onze iniciais, por motivos físicos, mas a expectativa é que Maxi López faça sua estreia como titular na temporada.

A partida ocorre em Juazeiro (BA), no Estádio Adauto Moraes, às 21h30 (horário de Brasília).

Prováveis escalações:

JUAZEIRENSE: Douglas Pires; Ewerton, Emílio, Diego Bispo e William Santos; Patrik, Mika, Maicon e Rogerinho; Hugo Freitas e Jacó. Técnico: Aroldo Moreira.



VASCO: Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul e Thiago Galhardo; Yago Pikachu, Marrony e Maxi López (Ribamar). Técnico: Alberto Valentim.