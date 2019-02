CSA vacila e é eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Mixto/MT

Fazendo sua estreia na Copa do Brasil, o CSA viajou à Cuiabá para enfrentar o Mixto na Arena Pantanal, o time alagoano pecou nas finalizações e acabou perdendo o jogo para o time d casa por 1 a 0, o Mixto passa para a segunda fase da competição nacional e o CSA está eliminado.

O jogo começou com os clubes estudando o posicionamento um do outro em campo, os times pouco produziram nos minutos iniciais. O CSA conseguiu criar sem muito perigo para o goleiro do Mixto/MT, aos 16 minutos Patrick Fabiano recebeu passe de Luciano Castan, passou pelo marcador e chutou colocado. A bola subiu e passou sem por cima gol.

Aos 25 minutos em bobeira da zaga do CSA o Mixto chegou ao ataque, Yan avançou, chutou cruzado e João Carlos defendeu. No lance seguinte William Amendoim foi lançado em profundidade, invadiu a área do CSA, livre para finalizar demorou muito a definir a jogada e foi travado por Gerson. Foi a melhor oportunidade do jogo até aquele momento. Melhor no jogo, o time mato-grossense chegava com mais perigo, aos 33 minutos, Jhon Marques da esquerda lançou e Yan que livre cabeceou para fora. A bola tirou tinta do travessão de João Carlos.

O CSA chegava ao ataque sem perigo, além de algumas bolas aéreas o time de Alagoas só ameaçava em chutes de fora da área, o primeiro tempo terminou 0 a 0.

No início do segundo tempo, em lance relâmpago o Mixto abriu o placar logo aos dois minutos, Rodrigo Biro lançou na área do CSA e a bola sobrou para William Amendoim que finalizou para o gol de João Carlos. O jogo agora estava 1 a 0 para o Mixto que eliminava o CSA time de série A. O time alagoano respondeu em bola parada e quase empatou o jogo, Matheus Sávio bateu escanteio direto para o gol e quase marca um gol olímpico. Vinicius goleiro do Mixto tirou a bola e cedeu novo escanteio.

O CSA precisando do empate partiu para cima e quase empatou em duas oportunidades com Régis e Patrick Fabiano, mas o time pecava nas finalizações. A defesa do Mixto aparecia bem no jogo e quase não cedia chances ao time alagoano, que quando subia ao ataque deixava espaço na frente, assim o time mato-grossense conseguia umas escapadas e ameaçava a defesa do CSA.

Sem sucesso no ataque o CSA teve um último lance para tentar empatar a partida, aos 46 minutos, Matheus Sávio chutou no ângulo do goleiro Vinicius, que operou um milagre para garantir a classificação do Mixto para segunda fase da Copa do Brasil, o jogo terminou 1 a 0 na Arena Pantanal.