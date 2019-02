Nota oficial confirma vítimas fatais de incêndio no Ninho do Urubu

Nesta tarde foram divulgadas oficialmente as 10 mortes originadas pelo acidente no Ninho do Urubu, na manhã desta sexta-feira (08). Confira a lista de mortos e feridos:

VITIMAS FATAIS

Arthur Vinicius

Zagueiro, 14 anos.

Natural de Volta Redonda, o jovem menino completaria 15 anos amanhã, dia 9 de fevereiro. Estava no Flamengo há três anos.

Athila Paixão

Atacante, 14 anos.

Nascido em Lagarto-SE, frequentou a mesma escolinha que o atacante naturalizado espanhol Diego Costa. Estava no Flamengo desde abril do ano passado.

Bernardo Pisetta

Goleiro, 15 anos.

Natural de Indaial-SC, passou pelas bases do Guarani, em Brusque, e do Athletico Paranaense antes de chegar ao Flamengo em agosto de 2018.

Christian Esmério

Goleiro, 15 anos.

Talvez tenha sido a vítima com mais repercussão durante todo o dia. O arqueiro de 15 anos que começou no Madureira frequentou a seleção brasileira de base e vinha sendo monitorado por clubes europeus. Era um dos destaques da categoria de base do clube.

Gedson Santos

Atacante, 14 anos.

O menino nascido em Itararé-SP, tinha o apelido de "Gedinho" e estava em seus primeiros dias no alojamento do clube. O atleta veio das categorias de base do Athletico Paranaense.

Jorge Eduardo

Lateral-esquerdo, 15 anos.

Nasceu em Além do Paraíba, Minas Gerais. Chegou ao Rio com 12 anos e precisou morar até os 14 em casas de amigos, quando atingia a idade minima para morar nos alojamentos do Ninho. O jovem completaria 16 anos na próxima semana, no dia 14.

Pablo Henrique

Zagueiro, 15 anos.

Natural de Oliveira-MG, passou pelas bases de Dom Bosco e Social, em sua cidade natal. Era primo dos jogadores Werley, do Vasco, e de Nathan, do Atlético-MG. Estava no Flamengo desde agosto de 2018.

Rykelmo de Souza

Volante, 16 anos.

O mais velho dentre os mortos, o jovem de Limeira-SP era conhecido como "Bolívia" e completaria 17 anos no próximo dia 26. Era tido como uma das promessas do categoria de base do clube.

Samuel Thomas Rosa

Lateral-direito, 15 anos.

Nascido em São João de Meriti, região metropolitana do Rio, era titular do time e morava no Morro do Conceito, também em São João de Meriti. Pelo clube, foi campeão de Copa Nike e vice-campeão da Copa Votorantim.

Vitor Isaías

Atacante, 14 anos.

Nascido em Florianópolis-SC, passou pelas bases de Figueirense e Athletico Paranaense antes de chegar ao Flamengo na segunda metade do ano passado.

FERIDOS

Cauan Emanuel Gomes Nunes

14 anos.

Está internado mas em estado estável e lúcido. Está no Rio de Janeiro há três anos.

Francisco Dyogo Bento Alves

15 anos.

Mesmo estável será transferido para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Jhonata Cruz Ventura

15 anos.

Segue em situação crítica pois teve cerca de 30% de seu corpo queimado. Foi transferido para o Hospital Pedro II que é visto como referência nesse tipo de situação.

O Flamengo emitiu nota oficial sobre o assunto. A autoridades continuam a investigação mas já se sabe que o alojamento em si estava irregular e sem aval dos bombeiros. A FFERJ adiou a rodada do fim de semana, válida pelas semifinais do campeonato carioca, devido ao acidente. Clubes por todo o país prestam solidariedade às famílias das vítimas e ao rubro-negro.