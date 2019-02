Defendendo a liderança do Mineiro, América-MG enfrenta URT no Independência

Neste sábado, o América-MG recebe a URT às 21h (Brasília), no estádio Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Mesmo o Coelho estando na primeira colocação do torneio com folga, o técnico Givanildo Oliveira não poupará nenhum jogador para o duelo e garante força total.

Com os compromissos da Copa do Brasil se aproximando, no qual, o América enfrentará o São Raimundo-PR na próxima quarta-feira, o técnico alviverde acredita que a equipe estará descansada e com plenas condições de jogo.

"Acredito que a equipe estará descansada, sim. Temos controlado o treinamento e descanso. Acredito que nós, treinadores inclusive, queremos que tenha um prazo maior de descanso. Porém acredito que deu pra descansarem e chegaremos inteiro para o jogo", expressou.

A URT está está de técnico novo: Ito Roque, que pediu demissão da Caldense. O time de Patos de Minas está na penúltima colocação, com dois pontos.

Contudo, o Trovão Azul possui um jogo a menos do que os demais adversários. Com duas derrotas e dois empates, a equipe do Alto Paranaíba acumulou um saldo negativo de cinco gols.

Prováveis times:

América: Fernando Leal; Leandro Silva, Diego Jussani, Pulão e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo e Matheusinho; Felipe Azevedo, Marcelo Toscano e Junior Viçosa.

URT: Marcão; Douglas Maia, Gladstone, Marcus Vinícius e Djalma; Derli, Rodney, Kaio, Carrara e Patrick; Reis