Cáceres mostra ansiedade por sua estreia no Maracanã pelo Vasco: "Estádio mítico"

O Vasco volta à campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, contra o Resende pela semifinal da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino quer apagar uma imagem negativa, que foi construída com a péssima atuação, apesar da classificação, da equipe ao enfrentar o Juazeirense pela primeira fase da Copa do Brasil. Ainda com 100% de aproveitamento no Estadual, o Vasco se vê mais uma vez buscando afirmação, frente a um time de pequeno porte em mata-mata.

Para que a história não se repita no Maracanã, o Vasco conta com um dos pilares de sua defesa e um dos destaques do Gigante da Colina na temporada: o paraguaio Raúl Caceres. Dono de uma regularidade impressionante, e jogador importante no corredor direito vascaíno, o lateral falou sobre a partida dessa semana:

"Vai ser um jogo muito importante e nosso time chega bem preparado para ele. Estamos treinando forte para conquistar a vitória e avançar para a final da Taça Guanabara. O jogo contra Juazeirense serve de exemplo. Precisamos estar concentrados desde o primeiro minuto para não passarmos pelo que passamos no outro dia. O Resende vem fazendo um bom campeonato e precisamos ter muito cuidado", ressaltou.

O camisa 2 da Colina ainda comentou sobre estrear no estádio mais famoso do Brasil. "Eu sempre carreguei comigo o sonho jogar nessa estádio mítico que é o Maracanã. Vai ser a minha primeira vez naquele gramado e estou muito contente por ter a chance de fazer essa estreia vestindo a camisa do Vasco. Espero que tudo ocorra bem, que as coisas saiam da melhora maneira, e a gente possa sair de campo com essa classificação para a final".

O jogador recém-chegado do Cerro Porteño já atuou cinco vezes pelo Vasco, fez uma assistência e ainda não perdeu em sua passagem por São Januário.