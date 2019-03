Exclusivo: empresário descarta chance de Zé Rafael vestir a camisa do Vasco

Nos últimos dias surgiram alguns rumores de uma possível ida de Zé Rafael, do Palmeiras, para o Vasco por empréstimo. O meia não vem sendo muito utilizado por Felipão neste início de temporada, entre Campeonato Paulista e Copa Libertadores.

Para esclarecer os fatos, a VAVEL Brasil entrou em contato com o empresário do meia, Lucas Mineiro. O agente disse que o jogador está feliz em São Paulo: “Zé está feliz no Palmeiras. Recebe em dia, disputa Libertadores e brigará por títulos. Está escalado como titular para partida deste sábado (9) pelo Campeonato Paulista (contra o Mirassol)”.

Lucas esclareceu também que em nenhum momento recebeu ligações de dirigentes do Gigante da Colina e que se receber não há conversa, pois Zé Rafael quer ficar no time paulista: “Não recebi ligação de ninguém do Vasco e se eu receber talvez nem atenda, seja do Vasco ou de outro clube. O jogador não vai trocar toda estabilidade adquirida no Palmeiras, não tem lógica”, afirmou.

Os principais meias do Vasco são Thiago Galhardo e Bruno César. Alberton Valentim tem usado ambos e chegou a testar eles juntos contra o Boavista, pela segunda rodada da Taça Rio. Galhardo deve começar jogando o clássico deste sábado (9), contra o Flamengo. Bruno deve ser opção no banco de reservas.