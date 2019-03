Contra o Madureira, Botafogo colocará em prática ações em prol do Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de março, o Botafogo lançou a campanha "Não se Cale! – O Botafogo contra o feminicídio!" em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A ação apresenta um vídeo em tom de protesto aos casos de feminicídio no país e pede para que as mulheres não fique caladas a respeito dos casos de violência que possam vir sofrer.

"O Botafogo usa a força de sua marca para levantar essa importante bandeira. Estamos todos imbuídos para que essa campanha contribua na reversão desse quadro alarmante" - destacou o Presidente Nelson Mufarrej.

Porém, as atitudes do Alvinegro não ficaram apenas no lançamento do vídeo. Na partida contra o Madureira, nesta segunda (11) pela Taça Rio, os jogadores vão entrar em campo junto com mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência e terão estampado no uniforme uma alusão à campanha feita pela equipe.

Além disso, uma série de ações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher serão realizadas no Nilton Santos nesta segunda. Torcedoras que forem ao jogo vestindo a camisa alvinegra terão entrada gratuita na partida. Além disso, pela primeira vez o estádio terá a locução de uma mulher: Fernanda Maia foi a voz escolhida para cumprir este papel.

Para completar os feitos, o Glorioso ofereceu 50% de desconto para as Alvinegras nos tours por General Severiano - sexta-feira (8/3), sábado (9/3) e domingo (10/3) - e Nilton Santos - sexta-feira (8/3) e segunda (11/3).