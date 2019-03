Botafogo estende vínculo com lateral-esquerdo revelado nas categorias de base  

Lucas Barros, revelação das categorias de base do Botafogo, prorrogou seu contrato com o clube nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo de 19 anos assinou com o Glorioso até dezembro de 2022.

"Estou feliz demais com essa renovação de contrato com o Botafogo. É muito bom saber que meu trabalho está sendo reconhecido e com isso fico ainda mais motivado, para honrar essa camisa gloriosa. Estou no clube desde 2008 e espero ficar aqui por muito mais tempo".

O jogador foi titular absoluto na última Copa São Paulo de Futebol Junior disputada pela equipe alvinegra, estando em campo durante todos os 90 minutos das seis partidas do time na competição. Já no profissional, fez sua estreia no final de janeiro deste ano, no clássico contra o Flamengo. Na oportunidade, Lucas entrou no segundo tempo e atuou por 31 minutos.

O treinador Zé Ricardo tem hoje a sua disposição no elenco principal dois laterais esquerdos: Jonathan, que assumiu a titularidade nesta temporada, e Gilson, reserva imediato da posição.