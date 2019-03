Agora pela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza se encontram novamente

Ceará e Fortaleza se enfrentam na noite deste domingo (17) pela Copa do Nordeste, o jogo acontece na Arena Castelão às 18h. A partida encerra a 6ª rodada da primeira fase do regional. Nesse momento os times ocupam a segunda posição nos seus respectivos grupos, quem vencer assume a liderança da sua chave.

Os técnicos fazem mistério sobre os times que entrarão em campo. Por ter jogado no meio de semana Lisca deve esperar até os instantes finais do horário que a CBF determina, para anunciar a escalação, a comissão técnica avaliará as condições dos atletas antes da partida.

Rogério Ceni teve a semana cheia para treinar, e portanto se não surpreender colocará praticamente o mesmo time que começou o jogo do estadual, apenas Tinga machucado está fora do clássico, Araruna deve estrear no tricolor.

O Fortaleza chega para o Clássico-Rei preocupado com os frequentes erros de finalização, Edinho e Junior Santos foram os que mais erraram no confronto do fim de semana passado. O volante Paulo Roberto disse em entrevista que é preciso ter atenção e entrega dentro de campo para vencer.

"[...] temos que entrar ligados e com certeza dar tudo de si para conseguirmos a vitória nessa partida. A gente sabe da qualidade da equipe deles, a dificuldade do jogo, mas estamos bem motivados, estamos entendendo bem o que o Rogério vem pedindo pra fazermos. Então nossa equipe vem crescendo muito e tenho certeza que vamos entrar com tudo para buscarmos o resultado", afirmou o volante.

Marcelo Boeck ídolo tricolor, falou sobre a importância do jogo e da Copa do Nordeste para temporada do Fortaleza. O goleiro considera que a vitória é primordial para as pretensões do clube.

"É importante ter equilíbrio e intensidade durante os noventa minutos para vencermos o jogo e nos aproximarmos da vaga nas finais da disputa, que é o nosso objetivo. A Copa do Nordeste é um dos desejos do clube neste ano. Vamos lutar muito para dar esse título ao nosso torcedor, que merece bastante. O grupo está muito empenhando em encerrar o Nordestão com o troféu [...]", comentou Boeck.

Na expectativa pela estreia com a camisa do Ceará, o lateral esquerdo Thiago Carleto falou sobre ter a possibilidade de jogar um dos maiores clássicos do país.

"É bom estrear em um clássico. Tipo de jogo que todo atleta quer jogar. Ainda mais pela ansiedade, pela vontade que eu tenho de estar em campo. Desde o dia que eu cheguei, posso dizer que estou mais preparado ainda. A ansiedade temos que ter por nossa profissão, sabendo que nossa torcida lotará a Castelão, e isso me motiva ainda mais. Eu não vim aqui para passear. Eu vim aqui para fazer história e jogar. Se Deus quiser posso começar jogando no domingo", disse Carleto.

(Foto: Divulgação / cearasc.com)

Samuel Xavier lateral direito do Vozão acredita que o jogo deste domingo será totalmente diferente do confronto do dia 10. Para o jogador cada partida tem uma história diferente. "Tudo muda. Não tem como comparar com o da semana passada. É outra competição com outro regulamento. Cada clássico é um jogo diferente, que não existe favoritismo algum. Foi um jogo equilibrado. Agora, nós queremos vencer, claro, mas com pé no chão".

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Samuel Xavier; Eduardo Brock, Luiz Otávio e Carleto; Juninho e Fabinho; Leandro Carvalho, Ricardinho e Felipe Baxola (Chico); Ricardo Bueno (Roger). Técnico: Lisca.

Fortaleza: Boeck; Araruna, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Paulo Roberto e Felipe; Edinho, Dodô e Osvaldo; Júnior Santos. Técnico: Rogério Ceni.