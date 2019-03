No segundo Clássico-Rei do ano, Ceará e Fortaleza ficam no empate pela Copa do Nordeste

No fechamento da sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza jogaram o segundo Clássico-Rei do ano. O Vozão foi melhor durante todo o primeiro tempo, já o Leão jogou bem os primeiros 20 minutos da segunda etapa. No fim, ainda teve confusão entre os jogadores das duas equipes. Contudo, o empate em 1 a 1 reinou no Castelão.

Partida aberta

O jogo começou com o Fortaleza assustando, logo no primeiro minuto. Osvaldo cruzou a bola e Edinho livre furou na hora da finalização, por pouco o Tricolor não abriu o placar. No restante do etapa inicial do jogo, só deu Ceará. O time conseguia chegar com boas transições da defesa para o ataque, principalmente no lado direito com Samuel Xavier.

Apesar de estar melhor, o Vozão só ameaçou de fato a meta de Boeck aos 32 minutos. Felipe Baixola, em velocidade, entrou na área e chutou colocado. O goleiro do Fortaleza fez grande defesa. Depois da batida do escanteio a bola sobrou para Samuel Xavier, que, em boa jogada de triangulação com Ricardinho e Roger no pivô, envolveu a defesa e finalizou na trave. O gol do Ceará parecia questão de tempo.

Aos 35', Roger recebeu a bola na puxada de contra-ataque de Samuel Xavier, o atacante livre chutou em cima de Marcelo Boeck. Foi uma grande defesa do goleiro. O Fortaleza não conseguiu segurar a pressão do Ceará. Aos 39', mais uma vez Samuel Xavier cruzou na área, Quintero tirou, no entanto, a bola sobrou livre para Felipe Baxola, que fuzilou a rede do Tricolor, deixando o placar em 1 a 0 para o Alvinegro.

O Fortaleza ainda chegou no fim do primeiro tempo: Edinho, de fora da área, chutou e a bola quase surpreendeu Richard, que com as pontas dos dedos mandou a bola para escanteio. O arbitro apitou o final da primeira etapa logo depois com 1 a 0 no placar.

Um outro Fortaleza

Fortaleza voltou melhor para o segundo tempo, pressionando o Ceará com e sem a bola. O alvinegro recuou muito. Aos dois minutos, Junior Santos perdeu um gol incrível. O zagueiro Quintero foi lançado em posição legal, deu lindo lençol em Richard e cruzou na medida para o atacante com o gol aberto. Livre, o jogador finalizou para fora. O Fortaleza continuou pressionando e conseguiu empatar a partida. Aos 13 minutos, Osvaldo cruzou a bola na cabeça de Éderson que mandou para o fundo do gol. O jogo ficou 1 a 1 no melhor momento do Tricolor no jogo.

Depois do gol sofrido o Ceará equilibrou as ações, o Clássico-Rei ficou mais pegado e com poucas ações ofensivas de perigo. Já no fim, teve confusão generalizada: Derley e Leandro Carvalho foram expulsos. Foram quase cinco minutos com o jogo parado por conta de brigas entre os jogadores e membros das comissões técnicas. O segundo confronto entre Ceará e Fortaleza terminou desta vez com empate de 1 a 1. O primeiro foi 0 a 0 na semana passada pelo Cearense.

Como ficam?

Já com a sexta e antepenúltima rodada encerrada, o Fortaleza lidera o Grupo A, com os mesmo nove pontos do vice-líder Santa Cruz, mas fica a frente dos pernambucanos por terem saldo de gols superior: +5 contra 0. Já o Ceará está em segundo do Grupo B, com 12, dois a menos que o líder Botafogo-PB.

Na penúltima rodada, o Vovô recebe o Santa Cruz, às 16h do sábado (23). E o Leão visita, simultaneamente, o Moto Club.