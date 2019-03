Com gol mal anulado nos acréscimos, Flamengo e Volta Redonda empatam no Maracanã

O Flamengo jogou na noite deste sábado (16) contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. Os times cariocas não saíram do empate sem gols.

Com o resultado, o rubro-negro ficou com oito pontos em segundo lugar do grupo B. Já no grupo C, Volta Redonda também se encontra na segunda colocação com sete pontos.

O primeiro tempo iniciou com o Flamengo criando chances com Uribe, mas que não teve sucesso. Volta Redonda veio em contra partida, com muita organização, tentando jogar na área do goleiro Gabriel Batista, mas também não criou chances. A primeira chance claríssima foi com Uribe, aos 19 minutos, quando ficou de cara com o goleiro mas acabou demorando pra chutar. Em resposta, Wandinho cruzou da direita e João Carlos arriscou uma bicicleta para o gol mas a bola subiu demais.

Quando o relógio bateu aos 30 minutos, Flamengo teve a melhor chance da primeira etapa, quando Trauco cruzou pela esquerda e Vitor Gabriel se esticou para finalizar. Douglas Borges fez grande defesa, no rebote Lucas Silva encheu o pé mas acertou a rede pelo lado de fora. O jogo continuou concentrado em oportunidades vagas, sem criações.

A segunda etapa começou mais tranquila, a melhor oportunidade surgiu aos 10 minutos com uma falta de fora da área a favor do Flamengo. Arrascaeta bateu, mas acabou isolando a bola e pareceu ter sentido a panturrilha. Em outra falta, aos 15, Trauco bateu bem mas o goleiro Douglas Borges foi no canto esquerdo buscar, fazendo uma belíssima defesa. Quando chegou aos 20 minutos, houve uma jogada em que os atletas reclamaram de pênalti por conta de mão na bola, mas árbitro não sinalizou e seguiu o jogo.

Pressão total do rubro-negro carioca no meio do jogo, Uribe recebeu bola e cabeceou no gol e bola bateu no travessão. Em seguida, Arrascaeta ficou com sobra de bola e tentou encaixar um lindo chute no gol, mas goleiro consegue defender com as pontas dos dedos, sendo importantíssimo para o Volta Redonda. No fim, Hugo Moura marca após goleiro dar rebote e sobrar no jogador mas bandeirinha marca impedimento, no qual não tinha.