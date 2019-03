Perto de alcançar marca de 200 jogos pelo Flamengo, Pará ressalta: “Me sinto honrado”

No final da tarde desta segunda-feira (18) o Flamengo treinou normalmente e quem falou com a imprensa foi um dos atletas que está há mais tempo no clube atualmente. O lateral-direito Pará comemora no próximo jogo, que é nesta terça-feira (19) seu jogo de número 200 pelo rubro-negro carioca. Jogando pelo clube, o atleta conquistou o carioca de 2017 mas mira em títulos para 2019.

Com essa quantidade de jogos, o atleta mostrou orgulho em vestir a camisa do Flamengo e pareceu estar ansioso para a partida contra o Madureira, que irá consagrar o número de 200 jogos pelo clube.

“Me sinto muito honrado de fazer 200 jogos com uma camisa tão consagrada do futebol brasileiro. Me sinto privilegiado de fazer parte dessa história, não é fácil fazer tantos jogos assim. Estou aqui para agradecer ao presidente, a todos que fazem parte. Vai ser um dia de muita emoção para mim. Vim para conquistar as coisas e estou conseguindo. Primeiro objetivo já foi, de fazer muitos jogos, agora se Deus quiser conquistar títulos”.

O contrato do atleta acaba no final desse ano, mas ainda não houve assunto de renovação. Ao ser questionado, o jogador disse que isso pode ser adiado pois faltam meses ainda: “Deixo isso para os meus representantes. Espero que chegue a um acordo bom tanto para o Flamengo quanto para mim. Mas isso não vem ao caso agora. Penso no próximo jogo contra o Madureira e na classificação”, afirmou.

Abel costuma fazer elogios ao atleta após as partidas e Pará mostrou-se satisfeito com isso: “Fico feliz quando fala bem no meu nome, demonstra que estou fazendo meu melhor. Para vestir a camisa do Flamengo tem que estar preparado. Estou na minha quinta temporada aqui, vivi altos e baixos, mas nunca desisti. Quando entro é para dar meu melhor”.

Pela Libertadores, Rodinei perdeu um gol contra LDU e acabou sendo criticado pela torcida atrás das redes sociais. Pará comentou o fato oferecendo apoio ao jogador e elogiando seu bom astral.

“Está bem, é um jogador sempre em alto astral. Quando aconteceu aquele fato isolado a gente procurou dar força. Só acontece com quem está lá dentro. Estava naquele momento, a bola não quis entrar, mas faz parte do passado. Tem coisas grandes pela frente”, disse.

Para concluir, comentou sobre o parceiro Éverton Ribeiro, que tem tido ótimas partidas pelo Flamengo: “Ele dispensa comentários. Há um tempo atrás no Cruzeiro foi duas vezes eleito o melhor do Brasileiro, não tem nem o que falar do baixinho. Está fazendo a diferença para o nosso lado”, concluiu.

O próximo jogo do Flamengo é nesta terça-feira (18) contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, às 20h30, no Maracanã.