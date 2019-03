Marcelo Chamusca não é mais treinador do Vitória

O Vitória oficializou, na tarde desta segunda-feira (18), a demissão do técnico Marcelo Chamusca após pouco mais de três meses desde que o treinador no comando do time. O estopim foi a derrota por 2 a 0 para o Fluminense de Feira no último domingo (17), que eliminou o clube na fase de grupos do Campeonato Baiano.

Segundo o comunicado oficial do clube, o auxiliar Flávio Tanajura assumirá interinamente a equipe. O Vitória informou que vai em busca de um novo técnico. O time treinado por Chamusca acumulou dois vexames. Primeiro, a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Moto Club, ao ser derrotado por 2 a 0 em São Luís. Além disso, saiu do estadual depois de não conseguir ficar entre os quatro melhores colocados da primeira fase. O Leão dependia apenas de si no duelo com o Touro do Sertão.

Com o técnico, o time venceu apenas três partidas em 14 jogos, com sete empates e quatro derrotas. Chamusca também deixa o clube numa situação difícil na Copa do Nordeste, única competição que restou ao time antes da Série B começar. O time não venceu nenhuma partida em seis rodadas: são cinco empates e uma derrota. A equipe está em quinto lugar e enfrenta o ABC fora de casa no sábado (23).