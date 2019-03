Flamengo busca acordo de patrocínio master com banco digital após longa negociação

O Flamengo passou por um longo período de negociação com a BS2, banco digital com sede em Belo Horizonte. Partes entram em comum acordo, mas os valores ficaram abaixo da Caixa, antiga patrocinadora master do clube. Dependendo das variáveis, os números podem se alterar, mas inicialmente os valores giram em torno de R$15/20 milhões (valores não oficiais).

Ainda não há contrato entre os negociadores, a proposta está em análise pelo departamento jurídico. Vale lembrar que o banco já patrocinou anteriormente o Cruzeiro, com o nome de “Banco Bonsucesso”. Ele foi criado em 2017 e chega no mercado com uma proposta de ser uma plataforma com serviços financeiros completamente digital.

Por fim, o processo depois de passar pelo departamento jurídico do clube, o contrato passa pelo Conselho Deliberativo do Flamengo para aí sim ser concretizado.

A BS2 faz concorrência e tenta sair da melhor maneira com o patrocínio, lembrando que o time carioca negociava anteriormente com o Banco Inter, mas esfriou logo após tragédia no Ninho do Urubu.