Com time alternativo, Atlético-MG bate Tupynambás e encerra fase classificatória na liderança 

O Atlético-MG venceu o jogo contra o Tupynambás por 2 a 0, gols feitos em menos de dez minutos de partida. Com a vitória o Galo garantiu a primeira colocação no Campeonato Mineiro e agora volta enfrentar o Baeta nas quartas de final da competição.

A partida que começou com muita vontade e energia de vitória na parte dos atleticanos, conseguindo o resultado imediato, com Alerrandro e Nathan, em um belo chute de fora da área, logo garantiu a classificação para não precisar depender de outros resultados, o Baeta não desanimou e foi para cima, conseguindo diminuir o placar com Leandro Salino aos 21 minutos, mas acabou sendo expulso no fim da primeira etapa.

O segundo tempo começou com o Atlético com a mais em campo e usou isso a seu favor toda a segunda etapa e conseguiu administrar o resultado conquistado na primeira etapa. Rafael Papagaio entrou logo na troca de intervalo, para fazer sua estreia no time alvinegro, mas não teve muita oportunidade, já que o ritmo da partida caiu e as equipes aceitaram o resultado do primeiro tempo.