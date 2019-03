Boa Esporte vence Tombense nos pênaltis e está nas semifinais do Mineiro

O Boa Esporte, que teve a vantagem de decidir a vaga para as semifinais do Campeonato Mineiro, venceu o Tombense. Após o empate no tempo por 1 a 1, a equipe de Varginha converteu todas as suas cobranças de pênaltis e teve a sorte do adversário de ter errado todas as cobranças para garantir vaga na próxima fase.

O jogo começou bem, o Boa mostrou que não veio para brincar e logo aos sete minutos, Gustavo fez o primeiro gol da equipe em passe de Jayme. Mas o Tombense não abaixou a cabeça e mostrou que queria jogo, cresceu ao longo da partida mas passou a desperdiçar chances com Ortega, Vander e Ricardo Jesus, porém aos 37 minutos Vander chutou de fora da área e a bola foi parar no travessão e no rebote, Everton, um dos melhores do Gavião-Carcará no jogo apareceu para completar pra rede, deixando tudo igual.

A segunda etapa começou disputada como a primeira, o Boa com dificuldades para sair jogando e Tombense chegava com muito perigo em busca da classificação. Everton e Judivan desperdiçaram grandes chances para a equipe de Tombos, oque no final fizeram muita falta. No meio do jogo ambas as equipes já mostraram um desgaste, mas aos 33 o Boa renasceu na partida e foi pra cima para tentar a vitória, mas não foi o suficiente para garantir a classificação ainda no tempo normal.

Na cobrança dos pênaltis, a classificação veio, com Gindre, Chiquinho Alagoano e Ferreira, que não desperdiçaram para o Boa. Já para a equipe do Tombese, Bruninho, Bruno Ferreira e Vander erraram todas as cobranças do Tombense. Final: Boa nas semifinais do Mineiro.