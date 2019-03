Botafogo fica só no empate contra Americano e dá adeus ao Campeonato Carioca

O Botafogo está eliminado da Taça Rio e jogou fora sua única oportunidade de disputar as semifinais do Campeonato Carioca. O empate por 2 a 2 com o Americano, no Estádio Godofredo Cruz, válido pela última rodada do turno, sacramentou a despedida da equipe alvinegra da competição. Além dos três pontos, o Glorioso dependia de outros dois resultados para seguir em frente, que não ocorreram. Com a queda precoce, o time de Zé Ricardo quebrou uma sequência de quatro anos em que a fase final do torneio era decidida pelos quatro grandes do estado.

Os primeiros 45 minutos em Bacaxá foram angustiantes para o torcedor botafoguense. Por se tratar de uma situação de vida ou morte, a expectativa era que o Alvinegro fosse propor o jogo e criar oportunidades de perigo desde o princípio, porém não foi isso que aconteceu. O confronto só foi esquentar na segunda etapa, quando foram marcados todos os gols do dia.

A primeira chegada ao ataque do time aconteceu apenas com 24 minutos de bola rolando, numa cabeçada pra fora, sem perigo, de Gustavo Ferrareis. Já os donos da casa investiram suas ações pelo lado direito da defesa alvinegra e arriscaram alguns chutes de longa distância, mas não assustaram o goleiro Diego Cavalieri.

Na volta do intervalo, o Botafogo mudou a postura e passou a ditar o ritmo da partida. Logo aos dois minutos, Diego Souza lançou para Rodrigo Pimpão, que na entrada da área, tentou encobrir Luís Henrique, mas o goleiro tocou na bola e impediu o gol do atacante.

Entretanto, só três minutos depois, Alex Santana abriu o placar para a equipe. Após cobrança de lateral pelo lado esquerdo, Pimpão entregou para Ferrareis dentro da área , que aplicou um chapéu no marcador e chutou, a bola bateu no zagueiro e sobrou para o meia estufar as redes.

Mesmo estando melhor no jogo, o Alvinegro sofreu o empate logo em seguida. Aos 13, Ricardinho fez belo cruzamento e encontrou Romário, que se antecipou ao zagueiro e chegou antes de Gabriel na bola para deixar tudo igual no placar.

O empate persistiu até os 25, quando Rodrigo Pimpão colocou o Glorioso novamente em vantagem. Após bola mal afastada pela defesa, Erik serviu o camisa 7, que limpou o defensor e bateu rasterinho para marcar o segundo do time no jogo.

Daí em diante o Clube de General Severiano teve algumas chances de definir o resultado, porém ninguém conseguiu concluir as jogadas. Luiz fernando - que entrou aos 20 minutos da segunda etapa no lugar de Gustavo Ferrareis - teve a oportunidade mais clara, porém furou a bola na entrada da pequena área depois de receber passe por elevação de João Paulo.

Apesar do aparente controle do jogo, o Botafogo deixou a vitória escapar nos momentos finais. De novo Romário, em mais um gol de cabeça. Sanderson levantou a bola na altirada marca do pênalti e o atacante subiu bem, testando firme no canto esquerdo de Diego Cavalieri.

Com a eliminação, Zé Ricardo terá mais de uma semana para preparar o elenco para o próximo compromisso. O clube entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil apenas no dia 4 de abril, contra o Juventude. O primeiro jogo da série será disputado no Estádio Nilton Santos, às 21h30.