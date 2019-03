Com participação do VAR, Boa Esporte fica no empate sem gols com Atlético-MG

O primeiro duelo da semi do Campeonato Mineiro entre Boa Esporte e Atlético-MG foi bem agitado. Com a participação inédita do VAR no estadual, os times ficaram no zero a zero, com muita polêmica no Estádio Municipal de Varginha.

O primeiro tempo dessa disputa foi um pouco diferente, ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar, teve até bola na rede, porém, pela primeira vez na história, o VAR entrou em ação, quando Ricardo Oliveira chotou para o gol e Bolt na sobra mandou para dentro, porém o árbitro de vídeo foi acionado e o juiz Rafael Traci anulou o gol por impedimento aos 26'.

Aos 33', árbitro de vídeo também foi novamente, dessa vez com o gol do Luan, novamente com o impedimento do Bolt no lance.

Na segunda etapa o Galo quase marcou logo no início com Luan, jogando a bola no travessão. Novamente, o VAR foi acionado, dessa vez para expulsão de Zé Welison, por uma dividida com Claudeci. Mesmo com um a menos em campo, o Atlético conseguiu segurar o empate e manteve a vantagem para o próximo jogo.

O jogo de volta entre Atlético-MG e Boa será no dia 7 de abril (domingo), no Mineirão.