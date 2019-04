Copa do Nordeste: confrontos das quartas exigem atenção pela segurança nas arquibancadas

A rivalidade entre as Torcidas Organizadas (TO's) e o risco de grandes confrontos com cenas de violência já se tornaram rotina no futebol brasileiro. As partidas das quartas de finais da Copa do Nordeste reforçam a necessidade de segurança e prevenção para aqueles que pretendem ir ao estádio para acompanhar os jogos.

No Nordeste, as torcidas organizadas são divididas entre o "Lado A" e "Lado B". O primeiro grupo é formado por Leões da TUF (Fortaleza), Inferno Coral (Santa Cruz), Máfia Vermelha (América-RN), Mancha Azul (CSA), Trovão Azul (Confiança), Bamor (Bahia) e Jovem do Galo (Treze). Dentro da formação, há divergências. A Torcida Uniformizada do Fortaleza não mantém vínculos com a Torcida Organizada Bamor, do Bahia, e, recentemente, anunciou o fim da "união" com a principal organizada do Santa Cruz. Além da TUF, a Máfia Vermelha também não tem mais aliança com a uniformizada do tricolor baiano.

Por outro lado, estão Cearemor (Ceará), Fanáutico (Náutico), Garra Alvinegra (ABC), Comando Alvirrubro (CRB) e Jovem do Botafogo (Botafogo-PB). Nesta formação, a organizada do time potiguar é considerada rival pela torcida alagoana. Sempre quando há embate entre as duas equipes são registrados momentos de confusão entre as uniformizadas.

Ceará x Náutico

A primeira partida da fase de quartas de final ocorre no sábado (6), às 16h, na Arena Castelão. Ceará e Náutico iniciarão o duelo em busca de uma vaga na próxima fase do Nordestão. Neste confronto, os torcedores podem garantir a ida ao estádio com tranquilidade.

Comentários na publicação da organizada do Náutico (Foto: reprodução/Instagram)

Torcida Organizada Cearamor (TOC) e Torcida Jovem Fanáutico (TJF), principais uniformizadas de Ceará e Náutico, respectivamente, mantém uma relação amistosa há mais de vinte anos. Assim, não há possibilidade de ocorrências nos arredores da Arena Castelão e no estádio dos Aflitos, local do confronto de volta.

Santa Cruz x CRB

O primeiro duelo entre Santa Cruz e CRB também será no próximo sábado, às 20h, no estádio do Arruda, no Recife. Neste confronto, as uniformizadas dos clubes registram uma rivalidade histórica e com capítulos lamentáveis, como o ocorrido na Copa do Nordeste 2013, quando tricolores e alvirrubros protagonizaram cenas de violência durante o intervalo da partida válida pelo regional daquela temporada nas arquibancadas do estádio Rei Pelé.

Cenas de violência registradas no Rei Pelé, em 2013 (Foto: reprodução/YouTube)

Toda essa rivalidade se dá porque a Torcida Organizada Inferno Coral (TOIC) possui uma união com a Torcida Organizada Mancha Azul (TOMA), do CSA, rival do Galo. A Torcida Organizada Comando Alvirrubro (TOCV), por sua vez, é aliada à Torcida Jovem Fanáutico (TJF), rival da uniformizada Tricolor.

Nas redes sociais, a principal uniformizada do CRB anunciou que irá até a capital pernambucana para assistir ao jogo. Nos comentários da publicação, vários membros das organizada do Náutico demonstram apoio e afirmam que estarão prontos para um possível combate com as torcidas do Santa Cruz.

Botafogo-PB x CSA

Único confronto do próximo domingo (7), Botafogo-PB e CSA entrarão em campo às 19h, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Fora de campo, torcedores devem optar por uma ida com precaução. Nas redes sociais, ameaças e incitações à violência são registradas nas páginas das torcidas.

Diante da divisão, a Torcida Organizada Mancha Azul (TOMA) é unida à Torcida Jovem do Galo (TJG), enquanto a Torcida Jovem do Botafogo-PB (TJB) é aliada à Torcida Organizada Comanda Alvirrubro (TOCV). Membros da uniformizada do Treze cogitam ir até João Pessoa para "apoiar" os torcedores do CSA, o que aumenta ainda mais as chances de um confronto entre as organizadas de Belo e Azulão.

Ameaças e desafios entre membros das organizadas de Botafogo-PB e CSA (Foto: reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (3), o Ministério Público recomendou que o confronto entre Botafogo-PB e CSA tivesse torcida única. O pedido ocorreu a partir da solicitação de proibição da entrada da Mancha Azul por parte do Departamento Jurídico do Belo.

Fortaleza x Vitória

O duelo de leões fecha a primeira rodada de confrontos pelas quartas de finais. Na próxima segunda-feira (8), às 21h30, no estádio Castelão, Fortaleza e Vitória se enfrentam no duelo de ida em busca de uma boa vantagem para o segundo jogo.

Apesar da Torcida Uniformizada do Fortaleza (Leões da TUF) não ter mais vínculo com a Torcida Organizada Bamor (TOB), os tricolores têm a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) como uma grande rival por confrontos anteriores. Já a Jovem Garra Tricolor (JGT), outra organizada do Tricolor de Aço, é aliada à principal uniformizada rubro-negra, fator que pode causar cenas de violência na Arena Castelão, uma vez que as torcidas do Fortaleza ficarão juntas nas arquibancadas.

A rodada das quartas de finais da Copa do Nordeste terá início neste sábado (6). Ceará e Náutico duelam na Arena Castelão. Em seguida, Santa Cruz e CRB se enfrentam no Arruda. No domingo, será a vez de Botafogo e CSA entrarem em campo na capital paraibana. Fortaleza e Vitória encerram os primeiros embates na noite de segunda-feira.