Completo, Flamengo recebe desfalcado Peñarol para manter boa fase na Libertadores

Na noite desta quarta-feira (3), o Flamengo recebe no Maracanã para confronto pela Libertadores o Peñarol, às 21h30. A promessa é de recorde de público, que atualmente é do próprio Flamengo, no jogo contra a LDU. Todos os ingressos disponíveis foram vendidos, cerca de 58 mil pagantes. Isso será possível pois a Polícia Militar liberou cerca de 2.500 ingressos para os rubro-negros, uma parte do setor visitante.

O panorama atual do grupo é o Flamengo liderando com seis pontos, seguido da LDU em segunda colocação com quatro pontos. Peñarol tem três pontos e em último, San José finaliza o grupo, com apenas um ponto.

Casa cheia: Flamengo prepara um grande espetáculo

O time rubro-negro volta à campo todo titular. Poupador na final da Taça Rio justamente por causa da Libertadores, jogadores intensificaram o treinamento e se prepararam para enfrentar o Peñarol. Quem também volta ao comando da equipe é o técnico Abel Braga, que passou por um procedimento depois de ter arritmia cardíaca durante o jogo do Flamengo.

Amanhã é dia de estreia do novo patrocinador master nas camisas. O banco BS2 já terá a marca estampada no jogo contra o Peñarol. Além dessa novidade, estará à venda moedas comemorativas do jogo.

Com todo o preparo dos jogadores, eles tiveram um período bom pra se preparar, ainda mais que não jogaram no domingo (31). Único que jogou dos titulares foi Arrascaeta, que foi decisivo. Everton Ribeiro comentou sobre o confronto de mais tarde, diante do Peñarol.

“É um jogo difícil. Sabemos da importância do jogo de amanhã e não podemos cair na cilada de achar que jogo em casa é mais fácil. Eles estarão esperando um erro nosso e estaremos atentos em todo o jogo".

Provável escalação: Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Arão e Diego; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalcado e seguido de vitória: Peñarol vem de goleada e aposta tudo para a vitória

O time uruguaio bem de um resultado ótimo em cima do Boston River, já que marcou 4 a 0 na última partida entre as equipes. Apesar de não ter uma sequência boa de vitórias, o Peñarol aposta bastante na partida contra o carioca, buscando ultrapassar quando somar os pontos em caso de vitória.

Desfalcado, o time do Uruguai vive drama sem um dos jogadores que mais vem se destacando na temporada de 2019: o atacante Gabriel Fernández. Além dele, o meia Fabián Estoyanoff também está fora, ambos lesionadas e não acompanharam a delegação até o Rio de Janeiro.

Por fim, a equipe fez treinamentos e preparações apesar dos desfalques/problemas que terão para enfrentar o rubro-negro, mas a equipe está confiante e firme buscando a vitória.

Provável escalação: Dawson; González, Formiliano, Lema, Hernández; Brian Rodríguez, Trindade, Pereira, Cristian Rodríguez, Canobbio; Viatri