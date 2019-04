Torcedores de Flamengo e Peñarol são detidos após confusão generalizada

Horas antes do importante confronto pela Libertadores, torcedores de Flamengo e Peñarol se envolveram em uma confusão generalizada no Leme, Zona Sul do Rio, onde está concentrada a equipe do Uruguai.



Dezenas de torcedores do Peñarol foram detidos pelo Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe).



Informações apontam que às 17h30, os visitantes seriam escoltados pela polícia até o Maracanã, mas a confusão acabou estourando antes.



Confira algumas imagens:

Pancadaria generalizada no Leme, entre torcedores do Flamengo e Penarol. Um torcedor do Flamengo está gravemente ferido. #Flamengo #FlamengoVavel #FLAxPEN #SRN pic.twitter.com/d6EmQDBw0O

